"Такого раньше не было": Зеленский подвел итоги саммита НАТО

Украина получила мощные гарантии своей безопасности

Прошедший саммит НАТО в Вильнюсе поставил точку в вопросе о том, будет ли Украина частью Альянса.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время ночного видеообращения, наша страна впервые сформировала фундамент безопасности на пути в НАТО.

"Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень "Большой семерки", — сообщил он.

По словам главы государства, за два дня саммита Украина полностью убрала любые двусмысленности относительно своего будущего в Альянсе.

"Впервые не только все члены Альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в Альянсе энергично приближает это. Никогда раньше слова "вы равны среди равных" для Украины от других членов НАТО еще не звучали действительно содержательно", — сказал он.

Зеленский добавил, что этот факт теперь предстоит подкрепить победой над российскими оккупантами, после которого произойдет вступление в НАТО.

Как сообщалось ранее, во время саммита страны "Большой семерки" объявили о гарантиях безопасности для Украины, которые включают поставки военной техники и не только.