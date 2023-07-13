"Такого раньше не было": Зеленский подвел итоги саммита НАТО
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Украина получила мощные гарантии своей безопасности
Прошедший саммит НАТО в Вильнюсе поставил точку в вопросе о том, будет ли Украина частью Альянса.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время ночного видеообращения, наша страна впервые сформировала фундамент безопасности на пути в НАТО.
"Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень "Большой семерки", — сообщил он.
По словам главы государства, за два дня саммита Украина полностью убрала любые двусмысленности относительно своего будущего в Альянсе.
"Впервые не только все члены Альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в Альянсе энергично приближает это. Никогда раньше слова "вы равны среди равных" для Украины от других членов НАТО еще не звучали действительно содержательно", — сказал он.
Зеленский добавил, что этот факт теперь предстоит подкрепить победой над российскими оккупантами, после которого произойдет вступление в НАТО.
Как сообщалось ранее, во время саммита страны "Большой семерки" объявили о гарантиях безопасности для Украины, которые включают поставки военной техники и не только.