"Такого раніше не було": Зеленський підбив підсумки саміту НАТО

Україна отримала потужні гарантії своєї безпеки

Минулий саміт НАТО у Вільнюсі поставив крапку у питанні про те, чи буде Україна частиною Альянсу.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський під час нічного відеозвернення, наша країна вперше сформувала фундамент безпеки на шляху до НАТО.

"Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ-7 демократій світу. Ніколи раніше ми не мали такої основи безпеки, і це рівень "Великої сімки", — повідомив він.

За словами глави держави, за два дні саміту Україна повністю прибрала будь-які двозначності щодо свого майбутнього в Альянсі.

"Вперше не тільки всі члени Альянсу з цим згодні, а й відчутна більшість в Альянсі енергійно наближає це. Ніколи раніше слова "ви рівні серед рівних" для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно", — сказав він.

Зеленський додав, що цей факт тепер має підкріпити перемогу над російськими окупантами, після якого відбудеться вступ до НАТО.

Як повідомлялося раніше, під час саміту країни "Великої сімки" оголосили про гарантії безпеки для України, які включають постачання військової техніки і не лише.