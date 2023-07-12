Журналист и руководитель отдела "Политика" издания Liga.net считает, что слабая позиция самых могущественных стран планеты может подтолкнуть россию к более решительным действиям

Немного пессимистического реализма.

Это декларация. Рамка. Которую стоило назвать декларацией о поддержке Украины и не придумывать слово гарантии.

Договоры в соответствии с этой рамкой будут между Украиной и конкретными странами когда-нибудь в будущем.

Нам помогут строить армию. Будут давать деньги. Будут поддерживать военно и экономически. Но никаких гарантий безопасности в декларации нет.

Под гарантиями авторы документа — почему-то? — подразумевают возможность консультаций (как в Будапештском меморандуме) и предоставление оружия, чтобы Россия не захотела снова нападать после победы Украины.

Это, к сожалению, не израильский вариант. Это то же самое, что происходит сейчас. Сейчас есть консультации? Есть. Сейчас есть программы поддержки и передачи оружия? Есть.

Единственное отличие – обещание это делать "столько, сколько будет нужно". Да и это мы уже слышали.

Что будет делать НАТО и G7 в случае ядерного удара?

Никакой позиции.

Что будет делать НАТО и G7 в случае теракта на ядерном объекте?

Никакой позиции.

В Москве боялись двух вещей: окончательного закрытия вопроса Украины в НАТО; реальные военные гарантии для Украины от НАТО и G7.

Такая слабая позиция самых могущественных стран планеты подтолкнет Россию к более решительным действиям. Это зеленый свет на любые действия – от ядерного удара до ядерного теракта.

Впрочем, работаем дальше. Будем убеждать. Будем строить войско. Объединяемся.

Источник: Telegram-канал "Несемось!".