От ядерного удара до ядерного теракта: слабая позиция НАТО и G7 – это зеленый свет на любые действия - Петр Шуклинов
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Журналист и руководитель отдела "Политика" издания Liga.net считает, что слабая позиция самых могущественных стран планеты может подтолкнуть россию к более решительным действиям
Немного пессимистического реализма.
Это декларация. Рамка. Которую стоило назвать декларацией о поддержке Украины и не придумывать слово гарантии.
Договоры в соответствии с этой рамкой будут между Украиной и конкретными странами когда-нибудь в будущем.
Нам помогут строить армию. Будут давать деньги. Будут поддерживать военно и экономически. Но никаких гарантий безопасности в декларации нет.
Под гарантиями авторы документа — почему-то? — подразумевают возможность консультаций (как в Будапештском меморандуме) и предоставление оружия, чтобы Россия не захотела снова нападать после победы Украины.
Это, к сожалению, не израильский вариант. Это то же самое, что происходит сейчас. Сейчас есть консультации? Есть. Сейчас есть программы поддержки и передачи оружия? Есть.
Единственное отличие – обещание это делать "столько, сколько будет нужно". Да и это мы уже слышали.
Что будет делать НАТО и G7 в случае ядерного удара?
Никакой позиции.
Что будет делать НАТО и G7 в случае теракта на ядерном объекте?
Никакой позиции.
В Москве боялись двух вещей: окончательного закрытия вопроса Украины в НАТО; реальные военные гарантии для Украины от НАТО и G7.
Такая слабая позиция самых могущественных стран планеты подтолкнет Россию к более решительным действиям. Это зеленый свет на любые действия – от ядерного удара до ядерного теракта.
Впрочем, работаем дальше. Будем убеждать. Будем строить войско. Объединяемся.
Источник: Telegram-канал "Несемось!".
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