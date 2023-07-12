В кремле истерят и угрожают из-за гарантий G7 для Украины

Страна-агрессор крайне негативно относится к теме вступления Украины в НАТО

В кремле считают опасными гарантии безопасности для Украины, принципы которых страны G7 должны согласовать и представить в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков, пишет российские агентство "РИА-Новости". По его словам, предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности ошибочно, поскольку они якобы посягают на безопасность самой россии.

"Тема вступления Украины в НАТО — мы очень негативно относимся к этому, и эта тема непосредственно коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что страны "семёрки" сегодня предоставят гарантии безопасности и озвучат этот факт в отношении Украины. Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным", — сказал он.

В свою очередь песков не забыл пригрозить, что такие действия якобы будут чреваты негативными последствиями и "сделают Европу гораздо более опасной на долгие годы"

Отметим, что в среду, 12 июля, страны "Большой семерки" в ходе саммита примут совместную декларацию для долгосрочных договоренностей по безопасности Украины. В ней будет указано,как союзники будут поддерживать Украину в ближайшие годы, чтобы положить конец войне.

Как сообщают в правительстве Великобритании, после этой декларации партнеры предоставят больше оборонного оборудования, увеличат и ускорят обмен разведданными, усилят поддержку защиты от кибер- и гибридных угроз, расширят учебные программы и военные учения, а также разовьют промышленную базу Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в первый день саммита НАТО Альянс назвал россию угрозой и обязался продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку. В то же время россия получила неприятный сигнал.