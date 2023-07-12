У кремлі істерять та погрожують через гарантії G7 для України

Країна-агресор дуже негативно ставиться до теми вступу України до НАТО

У кремлі вважають небезпечними гарантії безпеки для України, принципи яких країни G7 мають узгодити та подати в рамках саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, пише російське агентство "РИА-Новости". За його словами, надання Україні будь-яких гарантій безпеки помилкове, оскільки вони нібито зазіхають на безпеку самої росії.

"Тема вступу України до НАТО — ми дуже негативно ставимося до цього, і ця тема безпосередньо корелює із заявою про те, що країни "сімки" сьогодні нададуть гарантії безпеки й озвучать цей факт щодо України. Ми вважаємо це надзвичайно помилковим і потенційно дуже небезпечним", — сказав він.

Своєю чергою пєсков не забув пригрозити, що такі дії нібито загрожують негативними наслідками й "зроблять Європу набагато небезпечнішою на довгі роки".

Зазначимо, що у середу, 12 липня, країни "Великої сімки" під час саміту ухвалять спільну декларацію для довгострокових домовленостей щодо безпеки України. У ній буде зазначено, як союзники підтримуватимуть Україну найближчими роками, щоб покласти край війні.

Як повідомляють в уряді Великобританії, після цієї декларації партнери нададуть більше оборонного обладнання, збільшать та прискорять обмін розвідданими, посилять підтримку захисту від кібер- та гібридних загроз, розширять навчальні програми та військові навчання, а також розвинуть промислову базу України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що першого дня саміту НАТО Альянс назвав росію загрозою і зобов’язався продовжувати надавати Україні всебічну підтримку. Водночас росія отримала неприємний сигнал.