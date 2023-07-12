Журналіст та керівник відділу "Політика" видання Liga.net вважає, що слабка позиція наймогутніших країн планети може підштовхнути росію до більш рішучіх дій

Трохи песимістичного реалізму.

Це декларація. Рамка. Яку варто було назвати декларацією про підтримку України та не вигадувати слово гарантії.

Договори відповідно до цієї рамки будуть між Україною і конкретними країнами колись в майбутньому.

Нам допомагатимуть будувати армію. Даватимуть гроші. Підтримуватимуть військово та економічно. Але жодних "гарантій безпеки" в декларації немає.

Під гарантіями автори документу — чомусь? — мають на увазі можливість консультацій (як в Будапештському меморандумі) та надання зброї, щоб Росія не захотіла знову нападати після перемоги України.

Це, на жаль, не ізраїльський варіант. Це те ж саме, що відбувається зараз. Зараз є консультації? Є. Зараз є програми підтримки і передача зброї? Є.

Єдина відмінність — обіцянка це робити "стільки, скільки буде потрібно". Але і це ми вже чули.

Що робитиме НАТО і G7 у разі ядерного удару?

Ніякої позиції.

Що робитиме НАТО і G7 у разі теракту на ядерному обʼєкті?

Ніякої позиції.

В Москві боялись двох речей: остаточного закриття питання щодо України в НАТО; реальних військових гарантій для України від НАТО та G7.

Така слабка позиція наймогутніших країн планети підштовхне Росію до більш рішучих дій. Це зелене світло на будь-які дії — від ядерного удару до ядерного теракту.

Втім, працюємо далі. Будемо переконувати. Будемо будувати військо. Гуртуємось.

Джерело: Telegram-канал "Несемось!".