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"Украина скоро присоединится к НАТО" и другие ключевые заявления Байдена по итогам саммита

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Президент США сделал заявления, которые не понравятся россии Новость обновлена 12 июля 2023, 21:45
Президент США сделал заявления, которые не понравятся россии. Фото nato.int

Украина может рассчитывать на поддержку союзников и дальше

Президент США Джо Байден провел итоговую пресс-конференцию по итогам саммита НАТО. Он сделал несколько важных заявлений касательно Украины и ее вступления в Альянс.

Выступление американского президента длилось около 20 минут и транслировалось в YouTube. И в основном касалось дальнейшего сотрудничества США и других союзников с Украиной.

Первое, что сказал Джо Байден, так это то, что Украина вскоре станет 32-м членом НАТО. Также он подчеркнул, что сегодня самая сложная ситуация безопасности в мире за последние 70 лет после окончания Второй мировой войны и поражения Гитлера.

Кроме того, президент США подчеркнул, что ставка путина на то, что у союзников не будет единства насчет поддержки Украины, не сыграла. Он началом полномасштабного вторжения пытался удержать власть, но с каждым днем она, наоборот, ослабевает. К слову, по словам Байдена, Америка знала, что будет вторжение и заранее готовилась к этому.

Президент США отметил стойкость духа украинского народа, который уже 1,5 года противостоит врагу и заверил, что поддержка Украине не ослабнет.

"Мы будем непоколебимо стоять. Диктатор не будет диктовать нам правила", — подытожил Джо Байден.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский также дал пресс-конференцию на которой высказался по поводу ввода польских войск в страну и рассказал, когда Украина получит ракеты ATACMS.

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#НАТО #Пресс-конференция #Джо Байден