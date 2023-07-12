Зеленский о резком заявлении Уоллеса насчет благодарности Украины: "Можем просыпаться утром и благодарить его"

Президент попросил сказать, как именно Украина должна благодарить мир за помощь

Владимир Зеленский ответил на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что страны Запада — это не Amazon. Президент Украины подчеркнул, что наша страна всегда была благодарна всем союзникам за любую помощь.

Об этом он сказал во время пресс-конференции на саммте НАТО в Вильнюсе. Глава государства сдержанно прокомментировал такое заявление.

Украинский лидер во время общения с журналистами прокомментировал заявление министра обороны Великобритании о том, что во время его прошлого визита в Украину он получил список вооружения, которое нужно для победы над оккупантами. Бену Уоллесу это не понравилось и он заяви, что союзники — это не магазин Amazon, где Украина может заказывать помощь. Английский чиновник также подчеркнул, что запасы оружия у союзников не резиновые и мир хотел бы видеть от Украины благодарность за помощь, которая оказывается.

Владимир Зеленский сказал, что не понял вопроса журналиста и отметил, что Украина всегда была благодарна за любую помощь.

"Мы всегда были благодарны премьер-министрам, министрам Великобритании. Я не знаю, что он подразумевает, как еще мы можем поблагодарить. Пусть он напишет, как мы можем еще благодарить. Можем утром просыпаться и благодарить его. Мы благодарны Британии, у нас дружеские отношения. Алексей (Резников, министр обороны — ред.), у вас плохие отношения с министром обороны Великобритании? Прекрасные? Так поблагодарите его", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за то, что США предоставляют Украине кассетные боеприпасы. Такое решение, по его словам, справедливо.