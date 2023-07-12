"Мы не Amazon": министра обороны Великобритании задела критика со стороны Зеленского

Чиновник напомнил, что запасы вооружения у союзников Украины не резиновые

В Великобритании отреагировали на критику Владимира Зеленского после того, как страны НАТО отказали в приглашении в Альянс Украине. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страны запада не онлайн-магазин Amazon, чтобы предоставлять необходимое вооружение по первому требованию.

Об этом пишет британский таблоид The Guardian. Глава минобороны добавил, что хотел бы видеть хоть немного благодарности за помощь.

Бен Уоллес подчеркнул, что понимает тот факт, что Владимир Зеленский в первую очередь "говорит со своей публикой". Также он добавил, что не считает итоговый документ НАТО неприемлемым для Украины, а наоборот — он крайне хорош.

"Хотим мы того или нет, но люди хотят видеть хоть немного благодарности… Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов (оружия — ред.). Иногда приходится убеждать законодателей на Капитолийском холме в Америке", — добавил Бен Уоллес.

Также чиновник упомянул свой прошлогодний визит в Украину. Ему не понравилось, что власти Украины вручили ему список необходимого оружия для победы над россией. Он сравнил союзников с Amazon.

"Вы знаете, мы не Amazon. Я сказал им об этом в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы мне дали список", — добавил Уоллес.

Напомним, что Владимир Зеленский оценил результаты саммита НАТО как "позитивные, но не идеальные". Он добавил, что если откинуть бюрократизм заявлений членов НАТО, то их заявление о перспективах можно считать серьезным моментом.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что решение НАТО не приглашать Украину в Альянс возмутило не только украинского президента, но заместителя главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера. Он заявил, что страны Запада плюют в лицо украинским военным таким поведением.