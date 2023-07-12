"Ми не Amazon": міністра оборони Великої Британії зачепила критика з боку Зеленського

Чиновник нагадав, що запаси озброєння у союзників України не є гумовими.

У Великій Британії відреагували на критику Володимира Зеленського після того, як країни НАТО відмовили у запрошенні до Альянсу Україні. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що країни заходу не онлайн-магазин Amazon, щоб надавати необхідне озброєння на першу вимогу.

Про це пише британський таблоїд The Guardian. Глава міноборони додав, що хотів би бачити хоч трохи подяки за допомогу.

Бен Воллес підкреслив, що розуміє той факт, що Володимир Зеленський насамперед "говорить зі своєю публікою". Також він додав, що не вважає підсумковий документ НАТО неприйнятним для України, а навпаки, він вкрай добрий.

"Хочемо ми того чи ні, але люди хочуть бачити хоч трохи подяки… Іноді ви просите країни відмовитися від своїх власних запасів (зброї – ред.). Іноді доводиться переконувати законодавців на Капітолійському пагорбі в Америці", – додав Бен Воллес.

Також урядовець згадав свій торішній візит до України. Йому не сподобалося, що влада України вручила йому список необхідної зброї для перемоги над росією. Він порівняв союзників із Amazon.

"Ви знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм про це минулого року, коли я проїхав 11 годин, щоб мені дали список", — додав Воллес.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський оцінив результати саміту НАТО як "позитивні, але не ідеальні". Він додав, що якщо відкинути бюрократизм заяв членів НАТО, то їхню заяву про перспективи можна вважати серйозним моментом.

Також "Телеграф" розповідав про те, що рішення НАТО не запрошувати Україну до Альянсу обурило не лише українського президента, а й заступника головного редактора BILD Пауля Ронцхаймера. Він заявив, що країни Заходу плюють в обличчя українським військовим такою поведінкою.