Зеленський про різку заяву Воллеса щодо подяки України: "Можемо прокидатися вранці і дякувати йому"

Президент попросив сказати, як саме Україна повинна дякувати світу за допомогу

Володимир Зеленський відповів на слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса про те, що країни Заходу – це не Amazon. Президент України наголосив, що наша країна завжди була вдячна всім союзникам за будь-яку допомогу.

Про це він сказав під час прес-конференції на саміті НАТО у Вільнюсі. Глава держави стримано прокоментував таку заяву.

Український лідер під час спілкування з журналістами прокоментував заяву міністра оборони Великобританії про те, що під час його минулого візиту до України він отримав список озброєння, яке потрібне для перемоги над окупантами. Бену Воллесу це не сподобалося і він заявив, що союзники — це не магазин Amazon, де Україна може замовляти допомогу. Англійський чиновник також наголосив, що запаси зброї у союзників не гумові і світ хотів би бачити від України подяку за допомогу, яка надається.

Володимир Зеленський сказав, що не зрозумів питання журналіста та зазначив, що Україна завжди була вдячна за будь-яку допомогу.

"Ми завжди були вдячні прем'єр-міністрам, міністрам Великобританії. Я не знаю, що він має на увазі, як ще ми можемо подякувати. Нехай він напише, як ми можемо ще дякувати. Можемо вранці прокидатися і дякувати йому. Ми вдячні Британії, у нас дружні стосунки. Олексію (Резніков, міністр оборони — ред.), у вас погані стосунки з міністром оборони Великобританії? Прекрасні? То подякуйте йому", — сказав Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за те, що США надають Україні касетні боєприпаси. Таке рішення, за його словами, є справедливим.