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"Україна скоро приєднається до НАТО" та інші ключові заяви Байдена за підсумками саміту

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Президент США зробив заяви, які не сподобаються росії Новина оновлена 12 липня 2023, 21:45
Президент США зробив заяви, які не сподобаються росії. Фото nato.int

Україна може розраховувати на підтримку союзників і надалі

Президент США Джо Байден провів підсумкову прес-конференцію за підсумками саміту НАТО. Він зробив кілька важливих заяв щодо України та її вступу до Альянсу.

Виступ американського президента тривав близько 20 хвилин і транслювався на YouTube. І переважно стосувався подальшої співпраці США та інших союзників з Україною.

Перше, що сказав Джо Байден, це те, що Україна незабаром стане 32-м членом НАТО. Також він наголосив, що сьогодні найскладніша ситуація безпеки у світі за останні 70 років після закінчення Другої світової війни та поразки Гітлера.

Крім того, президент США наголосив, що ставка путіна на те, що у союзників не буде єдності щодо підтримки України, не зіграла. Він початком повномасштабного вторгнення намагався утримати владу, але з кожним днем вона, навпаки, слабшає. До речі, за словами Байдена, Америка знала, що буде вторгнення і заздалегідь готувалася до цього.

Президент США наголосив на стійкості духу українського народу, який уже 1,5 року протистоїть ворогові і запевнив, що підтримка Україні не ослабне.

"Ми будемо непохитно стояти. Диктатор не диктуватиме нам правила", — підсумував Джо Байден.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський також дав прес-конференцію, на якій висловився з приводу введення польських військ у країну і розповів, коли Україна отримає ракети ATACMS.

Теги:
#НАТО #Прес-конференція #Джо Байден