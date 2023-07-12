Зеленський розповів, коли Україна погодиться на введення до країни польських військ

Київ і НАТО поки що не зацікавлені у введенні західних військ в Україну

Україна на сьогодні не готова до розміщення на своїй території польських військових чи військовослужбовців інших країн.

Про це під час пресконференції у Вільнюсі заявив президент України Володимир Зеленський. Його виступ транслювався у прямому ефірі українських телеканалів.

"У розміщенні у нас польських військ не зацікавлені ні країни НАТО, ні ми — поки ми не в Альянсі", — сказав глава держави.

Зеленський додав, що Україна має достатню кількість власних збройних сил, щоб захистити себе, а головним питанням є постачання певних видів сучасного західного озброєння.

Як повідомлялося раніше, 3 березня 2022 року Україна попросила ООН, Європарламент та Червоний Хрест запровадити миротворчий контингент на територію нашої країни, проте цей запит не було задоволено.

Пізніше того ж місяця готовність відправити миротворців висловив президент Польщі Анджей Дуда, проте його ідею відхилили в НАТО на тлі побоювань щодо початку повномасштабної війни між Альянсом та росією. При цьому у кремлі чітко означили, що воюватимуть і проти західних військ, якщо вони увійдуть до України.

Варто зазначити, що у липні 2023 року Дуда повторив слова про те, що Польща у разі потреби готова розмістити свої війська в Україні, але вже після завершення бойових дій.