Зеленский рассказал, когда Украина согласится на ввод в страну польских войск

Киев и НАТО пока не заинтересованы во вводе западных войск в Украину

Украина на сегодняшний день не готова к размещению на своей территории польских военных или военнослужащих других стран.

Об этом во время пресс-конференции в Вильнюсе заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление транслировалось в прямом эфире украинских телеканалов.

"В размещении у нас польских войск не заинтересованы ни страны НАТО, ни мы — пока мы не в Альянсе", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что у Украины есть достаточное количество собственных вооруженных сил, чтобы защитить себя, а главным вопросом является поставки определенных видов современного западного вооружения.

Как сообщалось ранее, 3 марта 2022 года Украина попросила ООН, Европарламент и Красный Крест ввести миротворческий контингент на территорию нашей страны, однако этот запрос не был удовлетворен.

Позже в том же месяце готовность отправить миротворцев выразил президент Польши Анджей Дуда, однако его идею отклонили в НАТО на фоне опасений о начале полномасштабной войны между Альянсом и россией. При этом в кремле четко обозначили, что будут воевать и против западных войск, если они войдут в Украину.

Стоит отметить, что в июле 2023 года Дуда повторил слова о том, что Польша в случае необходимости готова разместить свои войска в Украине, но уже после завершения боевых действий.