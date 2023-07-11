Польша готова: Дуда заговорил об отправке миротворцев в Украину

Страна-союзница готова также принять участие в возможной миссии

После завершения боевых действий на территории Украины НАТО может отправить в страну миротворческую миссию по обеспечению соблюдения режима прекращения огня.

Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в интервью для немецкой газеты WELT.

По его словам, Польша готова принять участие в возможной миссии и отправить своих военных в случае, если таковым будет решение Альянса.

"Для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, то мы, как ответственный член НАТО, безусловно, поддержим это решение", — сказал журналистам Анджей Дуда.

К слову, еще в марте 2022 года, через месяц после начала полномасштабного российского вторжения, Польша заявила, что предложит НАТО на саммите ввести в Украину миротворческие силы Альянса. Однако тогда в Организации Североатлантического договора не поддержали инициативу страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 июня Анджей Дуда неожиданно прибыл в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры страны обсудили подготовку к саммиту НАТО и возможные провокации оккупантов на ЗАЭС.