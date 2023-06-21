Стала ближе к Польше, чем к Германии: Франция изменила позицию по вступлению Украины в НАТО

Во Франции считают, что это позволит надавить на кремль

Руководство Франции изменило свою позицию относительно вступления Украины в НАТО и отказалась от "осторожной позиции" ради усиления давления на россию.

Как информирует Le Monde со ссылкой на источники на свои источники, 12 июня в Елисейском дворце прошло заседание Совета безопасности, во время которого было решено пересмотреть позицию страны по Украине.

Отмечается, что если раньше Париж, как и Германия с США, не поддерживал активно вступление Украины в НАТО, то теперь его позиция стала больше напоминать мнение Польши или стран Балтии по этому вопросу. Как известно, страны восточной и центральной Европы яро поддерживают Киев на пути в Альянс

"Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем позиции Германии ", — отметил в комментарии изданию неназванный иностранный дипломат.

В Париже считают, что вступление в НАТО для Украины может быть "самостоятельной гарантией безопасности" и повлиять на россию в вопросах продолжения войны, а также предотвратить повторение вторжения в будущем.

Кроме того, там считают, что это может подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с кремлем после успешного проведения контрнаступления.

Как сообщалось ранее, новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявлял, что в НАТО не понимают, что будет если к Альянсу присоединится страна, которая находится в состоянии войны.