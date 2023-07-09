Польша передала Украине десяток своих боевых "крокодилов" - СМИ
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Официально эта информация пока не была подтверждена
Польша, которая постоянно помогает Украине в отражении российской агрессии, могла тайно передать нашей стране партию ударных вертолетов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.
По данным журналистов речь идет о вертолетах Ми-24 (в народе — "Крокодил") советской разработки.
"Польша, верный союзник Украины, недавно послала Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24", — говорится в материале издания.
При этом, стоит отметить, что официальных заявлений по этому поводу в соседней стране пока не делали, но напомним, что в конце прошлого месяца в Украину приезжал президент Польши Анджей Дуда.
Ранее мы писали, что поляки передали для ВСУ свои истребители МиГ-29. Поставка осуществлялась несколькими частями.
Также мы сообщали, что Польша одной из первых передала нашей стране свои танки Leopard 2. Первая их партия прибыла в Украину еще зимой 2023 года. Всего наша страна получила от поляков более десятка этих современных машин, а помимо них нам передали еще и десятки модернизированных советских танков.