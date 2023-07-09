Польща передала Україні десяток своїх бойових "крокодилів" - ЗМІ

Офіційно ця інформація поки що не була підтверджена

Польща, яка постійно допомагає Україні у відбитті російської агресії, могла таємно передати нашій країні партію ударних гелікоптерів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.

За даними журналістів йдеться про гелікоптери Мі-24 (у народі — "Крокодил") радянської розробки.

"Польща, вірний союзник України, нещодавно надіслала Києву близько десятка бойових вертольотів Мі-24", — йдеться у матеріалі видання.

При цьому варто зазначити, що офіційних заяв із цього приводу в сусідній країні поки не робили, але нагадаємо, що наприкінці минулого місяця в Україну приїжджав президент Польщі Анджей Дуда.

Раніше ми писали, що поляки передали для ЗСУ свої винищувачі МІГ-29. Постачання здійснювалося кількома частинами.

Також ми повідомляли, що Польща однією з перших передала нашій країні свої танки Leopard 2. Перша їхня партія прибула до України ще взимку 2023 року. Загалом наша країна отримала від поляків понад десяток цих сучасних машин, а крім них нам передали ще й десятки модернізованих радянських танків.