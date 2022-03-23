У путина дали понять, что будут воевать с миротворцами НАТО

В россии пригрозили альянсу прямым столкновением

Министр иностранных дел российской федерации сергей лавров предупредил о последствиях из-за вероятного введения миротворцев НАТО на украинские территории, подчеркнув, что это приведет к прямому столкновению сил альянса с "мощными" силами российской армии.

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Соответствующую информацию чиновник обнародовал в среду, 23 марта, передают росСМИ.

"Если НАТО направит своих миротворцев в Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил России и Альянса.", — заявил глава мид россии.

Кроме того, лавров обвинил Вашингтон в том, что посредством жестких санкций они хотят "убрать препятствие в виде россии на пути к построению однополярного мира".

Напомним, что уже завтра президент Польши Анджей Дуда намерен предложить НАТО отправить миротворческую миссию в Украину. Соответствующее заявление он намерен сделать на саммите Альянса в Брюсселе, проведение которого запланировано в четверг, 24 марта. Также важные вопросы военной агрессии россии против украинского государства будут обсуждаться во время заседания представителей Европейского Совета, которое состоится 24-25 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Верховная Рада Украины обратилась к представителям ООН, Европарламента и Красного Креста с просьбой ввести миротворческие силы в Украину для того, чтобы иметь еще одну возможность для защиты мирных жителей.