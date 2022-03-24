НАТО четко ответило на предложение Польши о миротворцах в Украине

Альянс не готов к прямому столкновению с россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не будет вводить миротворческую миссию в Украину, как этого попросили в Польше, мол, такое развертывание сил означало бы полноценную войну НАТО с россией.

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Об этом он заявил в четверг, 24 марта, в ходе пресс-брифинга.

"Мы обсуждали ряд вопросов и месседж такой, что мы должны быть объединены, а также должны оказывать поддержку Украине. В то же время у нас есть ответственность обеспечить, что этот конфликт не стал войной между НАТО и Россией и именно поэтому члены Альянса четко сказали, что мы не будем разворачивать на территории Украины, потому что это будет означать полноценный конфликт с российскими вооруженными силами", — сообщил генсек НАТО.

Напомним, что несколькими днями ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время саммита НАТО планирует предложить Альянсу ввести миротворческую миссию на украинские территории из-за вооруженной агрессии россии. Кроме того, этот вопрос планировался к обсуждению на заседании представителей Европейского Совета.

После этого глава министерства иностранных дел российской федерации сергей лавров открыто пригрозил НАТО вероятными "последствиями" из-за привлечения миротворцев альянса и прямо заявил, что это будет означать прямое столкновение россии и Альянса.