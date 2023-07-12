Когда Украина получит ATACMS: Зеленский дал откровенный ответ

ВСУ пока не получат дальнобойных ракет к HIMARS

Украина ведет разговоры относительно поставок дальнобойных ракет ATACMS, однако конкретных решений пока еще не принято.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе.

"Не знаю как вам сказать. Есть такие разговоры, но пока нет решения. Есть ожидания военных… Сначала надо сделать, а потому рассказывать, как это было", — сказал он.

По словам главы государства, союзники уже приняли непростые решения относительно поставок некоторых систем вооружения. В качестве примера он привел кассетные боеприпасы, которые согласились передать США.

"Я благодарен, что наконец есть такое решение. Поэтому подождите, не все сразу", — добавил президент.

Как известно ракеты ATACMS это боеприпасы, которые используются легендарными РСЗО HIMARS и их более тяжелым вариантом M270 MLRS. Этот тип ракет способен наносить удары по целям, расположенным на расстоянии в 300 километров, в то время как уже известный в ВСУ снаряд GMLRS способен бить на расстояние до 84 километров.

Согласно данным из открытых источников, стоимость одной ракеты ATACMS составляет около 1-1,5 млн долларов.