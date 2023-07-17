Немає ніякого напівоточення: військовий оглядач розповів, що насправді відбувається під Бахмутом (карта)

Ситуація в районі Бахмута навряд чи описується саме тими словосполученнями і термінами, якими офіційні спікери її характеризують, — Машовець

Українські війська просуваються на флангах Бахмута, проте зараз немає підстав для того, щоб ворог був змушений відступати звідти.

Таку думку висловив координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він зазначив, що ситуація в районі Бахмута навряд чи описується саме тими словосполученнями і термінами, якими офіційні спікери її характеризують: напівоточення, вогневий контроль над переміщенням сил та засобів противника тощо.

"Я не згоден з такими оцінками, якщо ми маємо на увазі саме те, що вживають зазвичай під цими термінами. Казати про якусь вогневу "пастку" чи вогневий "мішок" щодо цілого району оборони противника в Бахмуті – це явне перебільшення. Немає там ніякого напівоточення, третини оточення чи навіть чверть оточення", — сказав Машовець.

За його словами, там відбувається боротьба за фланги, флангові райони.

"Зараз на південному лівому фланзі у противника відвалилася ліва "клешня". Він зараз намагається купірувати наслідки ліквідації свого лівого флангу і одночасно намагається втримати правий – це те, що відоме, як соледарский виступ противника. Там зараз у нього положення не дуже добре, але він ще впевнено утримує цей район. Більше того, підтягнув туди певні резерви", — описав ситуацію координатор "Інформаційного спротиву".

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Однак, на його думку, зараз немає підстав для того, щоб говорити про скорий відступ росіян. Навіть якщо ЗСУ повернуть Берхівку та Кліщіївку, це ще не стане приводом для відступу окупантів.

"Кліщіївки та Берхівки недостатньо. Але ось вихід передових підрозділів ЗСУ до рубежу Підгородне — Покровське, а також Весела Долина — Клинове, думаю, цьому таки сприятиме", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" публікував свіжі карти боїв в Україні та розповідав, що росіяни активізувалися на одному з напрямків фронту.