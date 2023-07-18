Скоро "жест доброї волі"? ЗСУ перемагають у боях за населений пункт на півдні, вже "зачепилися"

ЗСУ продовжують наступальну операцію

Збройні сили України продовжують запеклі бої за село Старомайорське, що на півдні країни. Воно є важливим із тактичної точки зору.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на доповіді Сил оборони.

Так, згідно з заявою спікера Об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майора Валерія Шершня, ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках та "мають перевагу в боях за населений пункт Старомайорське" (Донецька область).

Він додав, що на цих напрямках Сили оборони вже закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, заходи щодо розмінування місцевості та заходи контрбатарейної боротьби.

"У зоні посиленої уваги важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки за течією річки Мокрі Яли - тут перевага на нашому боці", — зазначив військовий.

А речник 128-ї окремої бригади ТРО Дніпра розповів більш докладно про бої за цей населений пункт.

"Вже можна про це говорити. Це біля Великої Новосілки. Наші вже зайшли та "зачепилися" у селі Старомайорське. Це пануюча висота. І це дуже важливо " — сказав Олександр Курбатов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг вважає, що контрнаступ ЗСУ близький до великого успіху.

Про те, де зараз проходять головні бої, ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.