Война — день 511: оккупанты пытаются отвлечь ВСУ от Бахмута и наступают в сторону Купянска

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается и оккупационные войска продолжают предпринимать попытку наступления на Купянском направлении, чтобы отвлечь ВСУ от Бахмута, однако аналитики сомневаются, что у них получится достичь там каких-либо успехов. Тем временем украинские военные продолжают ожесточенные бои за населенный пункт Старомайорское, которое является важной высотой на южном направлении. При этом военное руководство признает, что контрнаступление движется не так быстро, как хотелось, а виной тому огромные российские минные поля.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 ЕС хочет увеличить объемы перевозок украинского зерна по наземным маршрутам в ответ на выход россии из зернового соглашения

Информацию за 16 июля смотрите по ссылке: Война — день 508: ВСУ продолжают давить на врага, а россияне подтягивают резервы

С данными за 17 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 509: на Крымском мосту случилась "бавовна", ВСУ продвигаются на юге

О том, что происходило 18 июля, читайте в материале: Война — день 510: оккупанты начали масштабное наступление на востоке, а ВСУ давят на юге