Ворог випустив три типи крилатих ракет і десятки "шахедів": всі подробиці масштабної атаки по Україні (відео)

ППО працювала в багатьох областях, не обійшлося без прильотів

У ніч на 19 липня росія атакувала Україну ракетами та ударними безпілотниками типу "шахед".

"Телеграф" зібрав детальну інформацію про чергову атаку ворога по регіонах.

Одеса та область

Нічна атака по регіону стала чи не наймасштабнішою з початку війни. Противник ударив по області різними типами ракет, також тут збили десятки безпілотників.

Внаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки та десятки автомобілів. На одному з цвинтарів утворилася величезна вирва.

Як заявив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук, окрім "Калібрів" ворог міг застосовувати ракети типу "Онікс".

"Не обійшлося без "шахедів". Є влучання уламків збитих ракет і дронів на певні локації, автомобілі, що постраждали, були вибиті шибки в багатоповерхівках. Інформації про постраждалих поки не надходило", — сказав він.

Також внаслідок удару спалахнув склад із феєрверками.

Київська область

Як заявив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, ворог атакував ударними БПЛА.

"Повітряна тривога оголошувалась кілька разів і тривала майже всю ніч. В області працювало ППО. Дякуємо нашим захисникам за професійну роботу та цілодобовий надійний захист", — написав він.

За інформацією чиновника, влучень не зафіксовано, постраждалих відсутні, падіння уламків також немає.

Миколаївська область

За даними місцевих пабліків, у місті Коблево зафіксовано влучання по готельному комплексу.

Місцеві жителі повідомляють, що жодних військових у цій будівлі не було, а отже окупанти вкотре застосували зброю проти цивільних.

Житомирська область

Як заявив голова місцевої ОВА Віталій Бунечко, під ранок ворог атакував Житомирщину дронами-камікадзе.

"За попередньою інформацією, внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об’єкт, є пошкодження приватних домогосподарств. Усі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Поки інформації про наявність жертв немає, інформація про масштаби пошкоджень уточнюється", — написав він.

Сумська область

ППО Сил оборони на Сумщині знищили 4 БпЛА ’’Shahed’’ минулої ночі, повідомили у місцевій ОВА.

Про руйнування та постраждалих не повідомляється.

Дніпропетровська область

Ніч загалом пройшла спокійно, пізно увечері 18 липня ворог направив на регіон безпілотник, який успішно було збито, повідомили в ОВА.

Херсон

Російська армія вночі атакувала місто "шахедами".

"Близько двох годин зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні міста. Через удари сталася пожежа в будинку культури, а також пошкоджено двоповерхівку. Працівникам ДСНС вдалося врятувати 89-річну жінку, яка опинилась під завалами власного будинку. Лікарі на місці надали потерпілій медичну допомогу, її стан — задовільний", — повідомив глава регіону Олександр Прокудін.

Кіровоградська область

Рано-вранці регіон зазнав ракетної атаки, удари припали недалеко від Кропивницького, повідомив голова регіону Андрій Райкович.

"За попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань цивільних будівель", — написав він.

Зведення Генштабу по нічному удару

Військові підтверджують, що головним напрямом удару була Одеська область.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 19 липня були прильоти і в Криму.