Ворог уночі вдарив ракетами по Харкову: є приліт у центрі міста (відео)

Інформації про постраждалих внаслідок події не надходило

Російські окупанти вночі вкотре атакували Харків. За попередньою інформацією, ударів по місту завдали ракети С-300.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, в ніч на неділю, 16 липня, в центральній частині міста було зафіксовано "прильоти". Один із них — у Шевченківському районі. Інформації про постраждалих чи руйнування внаслідок пригоди поки що не надходило.

"Щодо інших ракетних ударів – працівники ДСНС обстежують території. З високою ймовірністю можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300", — сказав він.

Водночас у місцевих Telegram-каналах почали з’являтися відео зі звуками вибуху, які городяни чули цієї ночі.

Також з’явилося відео, на якому відображено приліт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що загарбники атакували "Шахедами" Кривий Ріг. В результаті було травмовано одного чоловіка. він проходитиме лікування амбулаторно. Також постраждали комунальне та транспортне підприємства. Водночас було пошкоджено два житлові будинки.