Перші хвилини після падіння уламків дрону на багатоповерхівку у Києві: з’явилося драматичне відео

У небі над Києвом уночі збили понад 10 ворожих дронів

Патрульна поліція Києва показала кадри перших хвилин падіння уламків дронів на багатоповерхівку внаслідок нічної атаки. Правоохоронці оперативно почали евакуювати мешканців та оглядати постраждалих.

Відео із нагрудних камер патрульних опублікували у Telegram-каналі Національної поліції України. Нагадаємо, що кількість постраждалих збільшилась до чотирьох осіб.

Так, поліцейські Роман Дуплій та Микола Шевченко отримали повідомлення про те, що на житловий багатоповерховий будинок у Дарницькому районі Києва впали уламки збитих російських ПБЛА "Шахед". Вони оперативно прибули на місце події та почали виводити людей на вулицю, принагідно заспокоюючи їх, щоб не було паніки. Під час огляду будинку було виявлено постраждалих — один просто у шоковому стані, а другий — 20-річна дівчина з пораненням живота в критичному стані.

Як тільки на місце прибула швидка допомога, патрульні одразу провели медиків до пораненої дівчини. Спільними зусиллями з небайдужими мешканцями будинку постраждалу поклали на жорсткі ноші та акуратно спустили до карети швидкої допомоги для госпіталізації.

Також на місце події прибули рятувальники та слідчі Нацполіції, щоб задокументувати черговий злочин росіян.

Раніше "Телеграф" показав ексклюзивні кадри з місця падіння уламків дронів на житловий будинок у Києві. Замість стіни в одній із квартир зяє величезна дірка, також постраждала меблі та особисті речі мешканців.