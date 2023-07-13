Первые минуты после падения обломков дрона на многоэтажку в Киеве: появилось драматичное видео

В небе над Киевом ночью сбили больше 10 вражеских дронов

Патрульная полиция Киева показала кадры первых минут падения обломков дронов на многоэтажку в результате ночной атаки. Правоохранители оперативно начали эвакуировать жителей и осматривать пострадавших.

Видео с нагрудных камер патрульных опубликовали в Telegram-канале Национальной полиции Украины. Напомним, что количество пострадавших увеличилось до четырех человек.

Так, полицейские Роман Дуплий и Николай Шевченко получили сообщение о том, что на жилой многоэтажный дом в Дарницком районе Киева упали обломки сбитых российских ПБЛА "Шахед". Они оперативно прибыли на место происшествия и начали выводить людей на улицу, попутно успокаивая их, чтобы не было паники. Во время осмотра дома были обнаружены пострадавшие — один просто в шоковом состоянии, а второй — 20-летняя девушка с ранением живота в критическом состоянии.

Как только на место прибыла скорая помощь, патрульные сразу же провели медиков к раненной девушке. Совместными усилиями с неравнодушными жильцами дома пострадавшую уложили на жесткие носилки и аккуратно спустили в карету скорой помощи для госпитализации.

Также на место происшествия прибыли спасатели и следователи Нацполиции, чтобы задокументировать очередное преступление россиян.

Ранее "Телеграф" показал эксклюзивные кадры с места падения обломков дронов на жилой дом в Киеве. Вместо стены в одной из квартир зияет огромная дыра, также пострадала мебель и личные вещи жильцов.