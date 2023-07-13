Вместо стены — сплошная дыра: обломок дрона попал в жилую многоэтажку в Киеве (эксклюзивные фото)

В небе над столицей сбили более 10 дронов

Киев в ночь на 13 июля подвергся массированной атаке дронами со стороны оккупантов. В результате падения обломков есть повреждения.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Дарницком районе, где обломки "шахеда" повредили фасад 26-этажного жилого дома.

По фото видно, что больше всего пострадала одна из квартир на 25-м этаже — там полностью вынесло стеклопакет и саму стену, также есть серьезные разрушения внутри.

Взрывной волной также были разбиты окна и в соседних квартирах.

По информации ГСЧС, возгорания на месте падения обломков не было. До прибытия спасателей на месте были обнаружены двое пострадавших с осколочными ранениями, их доставили в медицинское учреждение.

Как сообщили столичные власти, БПЛА летели на Киев с разных направлений. Силам ПВО удалось уничтожить более десяти враждебных целей. Падения обломков были зафиксированы в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 июля оккупанты ударили ракетами по Львову. Там погибли десять человек, еще 42 получили травмы. Среди пострадавших есть ребенок.