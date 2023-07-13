Ночью россияне атаковали Киев: вспыхнули пожары, без жертв не обошлось (фото)

Двое пострадавших от российской атаки госпитализированы в Дарницком районе столицы

В ночь на четверг, 13 июля россия совершила массированную воздушную атаку на Киев : "Шахеды" летели на столицу с разных направлений. Силы ПВО сбили более десяти враждебных целей. В Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города зафиксированы случаи падения обломков.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

"Предварительно есть повреждения жилых домов. Двое травмированных в Дарницком районе: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (оскольковые ранения), они госпитализированы в больницу. В Шевченковском районе во время ликвидации последствий спасен один человек", — проинформировал он.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что двоих пострадавших от российской атаки госпитализировали в Дарницком районе столицы. Еще двоим в Шевченковском районе была оказана помощь на месте.

Как уточнили в ГСЧС, по одному адресу спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного жилого дома. Там были травмированы два человека (отравление продуктами горения), от госпитализации они отказались.

Последствия падения обломков "шахеда"

Произошли возгорания

По другому адресу в 25-этажном жилом доме на уровне 25 этажа произошло повреждение фасада здания без горения. До прибытия спасателей на месте были обнаружены двое пострадавших с осколочными ранениями, они были госпитализированы в медицинское учреждение.

Еще по одному адресу произошел пожар в одноэтажном недействующем здании с распространением на крышу на общей площади 20 кв. м. Кроме того, ликвидировали возгорание обломков на зеленой зоне придомовой территории.

Как сообщалось ранее, в ночь на 6 июля оккупанты нанесли удар по Львову, чем оборвали жизнь четырех человек, а еще 34 человека получили травмы. Среди пострадавших есть ребенок.