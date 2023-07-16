Враг ночью ударил ракетами по Харькову: есть прилет в центре города (видео)

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало

Российские оккупанты ночью в очередной раз атаковали Харьков. По предварительной информации, удары по городу были нанесены ракетами С-300.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам в ночь на воскресенье, 16 июля, в центральной части города были зафиксированы "прилеты". Один из них — в Шевченковском районе. Информации о пострадавших или разрушения в результате происшествия пока не поступало.

"Относительно остальных ракетных ударов – работники ГСЧС обследуют территории. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300", — сказал он.

В то же время в местных Telegram-каналах стали появляться видео со звуками взрыва, которые горожанам было слышно этой ночью.

Также появилось видео, на котором запечатлен прилет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что захватчики атаковали "Шахедами" Кривой Рог. В результате был травмирован один мужчина, а также пострадали коммунальное и транспортное предприятия. Вместе с тем были повреждены два жилых дома.