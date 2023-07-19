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путін злякався їхати до Африки, де його могли заарештувати

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
путін злякався їхати до Африки, де його могли заарештувати Новина оновлена 19 липня 2023, 14:13

Таке рішення було прийнято за "взаємною згодою"

Президент росії володимир путін таки не поїде на саміт БРІКС до ПАР, де його могли заарештувати у зв’язку з ордером від МКС у справі про викрадення українських дітей.

Про це повідомили в Офісі президента Сиріла Рамафоси.

"путін не поїде на саміт БРІКС у ПАР" — зазначиться в повідомленні африканського Офісу президента.

Там також зазначили, що таке рішення було прийнято за "взаємною згодою", а росію на цьому заході тепер має представити глава МЗС росії сергій лавров.

Повідомляється, що у саміті візьмуть участь лідери Бразилії, Індії, Китаю та ПАР.

Нагадаємо, що міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна та "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з окупованих територій України. Після цього рішення главу кремля можуть затримати в низці країн.

Раніше ми писали про те, як і де можуть судити путіна. Україна виступає за створення трибуналу за рішенням Генасамблеї ООН, але частина західних партнерів тривалий час лобіює створення гібридного трибуналу.

Теги:
#Росія #ПАР #Гаага #Володимир Путін