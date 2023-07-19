путін злякався їхати до Африки, де його могли заарештувати

Таке рішення було прийнято за "взаємною згодою"

Президент росії володимир путін таки не поїде на саміт БРІКС до ПАР, де його могли заарештувати у зв’язку з ордером від МКС у справі про викрадення українських дітей.

Про це повідомили в Офісі президента Сиріла Рамафоси.

"путін не поїде на саміт БРІКС у ПАР" — зазначиться в повідомленні африканського Офісу президента.

Там також зазначили, що таке рішення було прийнято за "взаємною згодою", а росію на цьому заході тепер має представити глава МЗС росії сергій лавров.

Повідомляється, що у саміті візьмуть участь лідери Бразилії, Індії, Китаю та ПАР.

Нагадаємо, що міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна та "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової за депортацію дітей з окупованих територій України. Після цього рішення главу кремля можуть затримати в низці країн.

Раніше ми писали про те, як і де можуть судити путіна. Україна виступає за створення трибуналу за рішенням Генасамблеї ООН, але частина західних партнерів тривалий час лобіює створення гібридного трибуналу.