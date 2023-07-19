путин испугался ехать в Африку, где его могли арестовать

Такое решение было принято по "обоюдному согласию"

Президент россии владимир путин таки не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, где его могли арестовать в связи с ордером от МУС по дело о похищении украинских детей.

Об этом сообщили в Офисе президента Сирила Рамафосы.

"путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР" — оговорится в сообщении африканского Офиса президента.

Там также отметили, что такое решение было принято по "обоюдному согласию", а россию на данном мероприятии теперь должен представить глава МИД рф сергей лавров

Сообщается, что в саммите примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Напомним, что, международный суд в Гааге выдал ордер на арест владимира путина и "уполномоченной по правам ребёнка" Марии Львовой-Беловой за депортацию детей с оккупированных территорий Украины. После этого решения главу кремля могут задержать в целом ряде стран.

Ранее мы писали о том, как и где могут судить путина. Украина выступает за создание трибунала по решению Генассамблеи ООН, но часть западных партнеров долгое время лоббирует создание гибридного трибунала.