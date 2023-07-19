путин испугался ехать в Африку, где его могли арестовать
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Такое решение было принято по "обоюдному согласию"
Президент россии владимир путин таки не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, где его могли арестовать в связи с ордером от МУС по дело о похищении украинских детей.
Об этом сообщили в Офисе президента Сирила Рамафосы.
"путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР" — оговорится в сообщении африканского Офиса президента.
Там также отметили, что такое решение было принято по "обоюдному согласию", а россию на данном мероприятии теперь должен представить глава МИД рф сергей лавров
Сообщается, что в саммите примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Напомним, что, международный суд в Гааге выдал ордер на арест владимира путина и "уполномоченной по правам ребёнка" Марии Львовой-Беловой за депортацию детей с оккупированных территорий Украины. После этого решения главу кремля могут задержать в целом ряде стран.
Ранее мы писали о том, как и где могут судить путина. Украина выступает за создание трибунала по решению Генассамблеи ООН, но часть западных партнеров долгое время лоббирует создание гибридного трибунала.