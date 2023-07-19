Компромисс по трибуналу: как и где могут судить путина

Некоторые страны не хотят создавать трибунал над путиным, чтобы не подвергать опасности собственных солдат

Кроме создания спецтребунала по поводу преступления агрессии против Украины, официальный Киев обсуждает с международными партнерами возможность создания интернационализированного трибунала на базе судебной системы другой страны. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов, передает журналист "Телеграфа".

"Один из компромиссов, на который мы можем выйти с международными партнерами — это рассмотрение создания интернационализированного трибунала, не в Украине, и не в части украинской судебной системы. Затем "накрыть" это решением Генассамблеи ООН в поддержку создания именно такого трибунала. Следующая встреча в отношении этого будет в Гааге, где мы будем обсуждать плюсы и минусы такого формата трибунала. Этот формат вызывает заинтересованность именно у тех партнеров, которые настаивали на гибридной модели", — отмечает Смирнов.

Украина выступает за создание трибунала по решению Генассамблеи ООН, но часть западных партнеров долгое время лоббирует создание гибридного трибунала — на базе судебной системы Украины.

"Некоторые союзники говорят, что не хотят создания подобного прецедента (создание спецтрибунала, — Ред.), ведь в будущем это может привести к аудиту различных военных кампаний, в которых они участвовали. Но ни одна их кампания не ставила своей целью геноцид населения или оккупацию территорий", — отметил Смирнов.

Ранее "Телеграф" в разговоре с послом МИД по особым поручениям Антоном Кориневичем уже поднимал этот вопрос. Речь идет, в частности, о Соединенных штатах, которые, по неофициальной информации, не хотят иметь в будущем прецедент создания подобного трибунала, чтобы не ставить под возможный удар своих же военных за возможные преступления в военных кампаниях в Ираке или Афганистане.

"Позиция США официально, они постоянно находятся с нами в консультациях по созданию трибунала. США делегировали одного из прокуроров для работы в международном центре по уголовным расследованиям за совершение преступления агрессии (ICPA). Мы будем продолжать с ними консультации по созданию трибунала, очевидно, что у каждой из сторон может быть тот вариант, который им кажется более подходящим", — прокомментировал Кориневич.

Интернационализированный трибунал, по информации Телеграфа, может заработать в Гааге.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что замглавы Офиса президента по вопросам судов Андрей Смирнов ранее называл три варианта трибунала для россии. Но не все они подходят Украине.