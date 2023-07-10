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У Зеленского назвали три варианта трибунала для россии

Автор
Наталья Демедюк
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Россия должна ответить за агрессию против Украины
Россия должна ответить за агрессию против Украины. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

В ОП сообщили, какие варианты Трибунала для россии не подходят Украине.

Западные партнеры рассматривают различные варианты трибунала для россии за агрессию против Украины, в том числе и гибридный. Однако не все они нам подходят.

Об этом заместитель главы Офиса президента по вопросам судов Андрей Смирнов рассказал "РБК-Украина".

Он напомнил, что 30 июня в Варшаве состоялась 4-я рабочая встреча в рамках координационной группы по наработке модели создания Трибунала. Рассмотрели три варианта.

Первый – это резолюция Генассамблеи ООН о создании Трибунала и подписании международного договора между ООН и Украиной.

Второй – широкоформатный международный договор с декларацией о подписании которого выходит Украина. Фактически это модель Нюрнберга, когда каждая страна подписывает, ратифицирует и признает юрисдикцию этого трибунала за собой.

Третий – это гибридный вариант. По словам Андрея Смирнова, именно этот вариант нам не подходит в существующей редакции. Но именно за этот вариант выступают США, Великобритания, Франция, Япония, Австралия, Италия, Германия.

"Трибунал – это часть судебной системы Украины с возможностью вовлечения в его работу интернационального компонента и даже возможностью его расположения за пределами Украины. Нам это не подходит однозначно, я в очередной раз говорю об этом. Первое – в условиях военного положения для того, чтобы создать такой суд нужно изменить Конституцию, а изменения Конституции в условиях военного положения невозможны. Вторая причина – создание подобного трибунала как части судебной системы Украины содержит высокий риск того, что юридическая оценка преступления агрессии россии против Украины сузится фактически до уровня межгосударственного конфликта двух стран — нам не нужно решение трибунала именем Украины, нам нужно решение Трибунала именем цивилизованного мира. Именно такую версию гибридного трибунала мы отвергаем категорически", — заявил представитель ОП.

Остальные версии вокруг интернационализированной модели находятся в состоянии дискуссии. Не все озвучиваются в целом. Среди обсуждаемых вариантов, например, как создать трибунал в иностранной, авторитетной юрисдикции, признанной во всем мире, "накрыв" это все Резолюцией Генассамблеи ООН. Такое решение позволит подписать ключевым союзникам Украины договор с этой юрисдикцией о признании решения этого трибунала.

Продолжаются сложные переговоры, которые покажут, можем ли рассчитывать на резолюцию Генассамблеи ООН. С позитивного — весь цивилизованный мир уже не обсуждает вопрос целесообразности наказания страны-агрессора, все понимают, что это необходимо. Вопрос только у модели – каким образом это сделать. Решения будут искать в ходе следующих встреч координационной группы стран-союзников, финализируя вопрос создания трибунала.

Сайт "Телеграф" сообщал, сколько стран уже готово привлечь агрессора к ответственности.

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#ООН #Трибунал #Андрей Смирнов