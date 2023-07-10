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У Зеленського назвали три варіанти трибуналу для росії

Автор
Наталя Демедюк
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Росія мусить відповісти за агресію проти України
Росія мусить відповісти за агресію проти України. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

В ОП повідомили, які варіанти Трибуналу для рф не підходять Україні.

Західні партнери розглядають різні варіанти трибуналу для росії за агресію проти України, зокрема й гібридний. Проте не всі вони нам підходять.

Про це заступник голови Офісу президента з питань судів Андрій Смирнов розповів "РБК-Україна".

Він нагадав, що 30 червня у Варшаві відбулася 4-та робоча зустріч у рамках координаційної групи з напрацювання моделі створення Трибуналу. Розглянули три варіанти.

Перший – це резолюція Генасамблеї ООН про створення Трибуналу і підписання міжнародного договору між ООН і Україною.

Другий – широкоформатний міжнародний договір з декларацією про підписання якого виходить Україна. Фактично це модель Нюрнбергу, коли кожна країна підписує, ратифікує і визнає юрисдикцію цього трибуналу у себе.

Третій – це гібридний варіант. Зі слів Андрія Смирнова, саме цей варіант нам не підходить в тій існуючій редакції. Але саме за цей варіант виступають США, Велика Британія, Франція, Японія, Австралія, Італія, Німеччина.

"Трибунал – це частина судової системи України з можливістю залучення в його роботу інтернаціонального компоненту і навіть можливістю його розташування за межами України. Нам це не підходить однозначно, я в черговий раз кажу про це. Перше – в умовах воєнного стану для того, щоб створити такий суд, потрібно змінити Конституцію, а зміни Конституції в умовах воєнного стану неможливі. Друга причина – створення подібного трибуналу як частини судової системи України містить високий ризик того, що юридична оцінка злочину агресії росії проти України звузиться фактично до рівня міждержавного конфлікту двох країн. Третє – нам не потрібно рішення трибуналу іменем України, нам потрібне рішення Трибуналу іменем цивілізованого світу. Саме таку версію гібридного трибуналу ми відкидаємо категорично", — заявив представник ОП.

Інші версії навколо інтернаціоналізованної моделі перебувають у стані дискусії. Не всі наразі озвучуються на загал. Серед обговорюваних варіантів, наприклад, як створити трибунал в іноземній, авторитетній юрисдикції, яка визнана в усьому світі, "накривши" це все Резолюцією Генасамблеї ООН. Таке рішення дасть можливість підписати ключовим союзникам України договір з цією юрисдикцією про визнання рішення цього трибуналу.

Наразі тривають складні перемовини, які покажуть, чи можемо розраховувати на резолюцію Генасамблеї ООН. З позитивного — весь цивілізований світ вже не дискутує щодо питання доцільності покарання країни-агресора, всі розуміють, що це необхідно. Питання тільки в моделі – яким чином це зробити. Рішення шукатимуть під час наступних зустрічей координаційної групи країн-союзників, фіналізуючи питання створення трибуналу.

Сайт "Телеграф" повідомляв, скільки країн вже готові притягнути агресора до відповідальності.

Теги:
#ООН #Трибунал #Андрій Смирнов