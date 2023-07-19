Компроміс щодо трибуналу: як і де можуть судити путіна

Деякі країни не хочуть створювати трибунал над путіним, щоб не наражати на небезпеку власних солдатів

Крім створення спецтребуналу щодо злочину агресії проти України, офіційний Київ обговорює з міжнародними партнерами можливість створення інтернаціоналізованого трибуналу на базі судової системи іншої країни. Про це розповів заступник голови Офісу президента України Андрій Смирнов, передає журналіст "Телеграфу".

"Один з компромісів, на який ми можемо вийти з міжнародними партнерами — це розгляд створення інтернаціоналізованого трибуналу, не в Україні, і не в частині української судової системи. Потім "накрити" це рішенням Генасамблеї ООН на підтримку створення саме такого трибуналу. Наступна зустріч щодо цього буде в Гаазі, де ми будемо обговорювати плюси та мінуси такого формату трибуналу. Цей формат викликає зацікавленість, саме у тих партнерів, які наполягали на гібридній моделі", — зазначає Смирнов.

Україна виступає за створення трибуналу через рішення Генасамблеї ООН, але частина західних партнерів довгий час лобіює створення гібридного трибуналу — на базі судової системи України.

"Деякі союзники кажуть, що не хочуть створення подібного прецеденту (створення спецтрибуналу, — Ред.), адже в майбутньому це може призвести до аудиту різних військових кампаній, в яких вони брали участь. Але жодна їхня кампанія не ставила за мету геноцид населення чи окупацію територій", — зазначив Смирнов.

Раніше "Телеграф" у розмові з послом МЗС з особливих доручень Антоном Кориневичем вже підіймав це питання. Мова йде, зокрема, про Сполучені штати, які, за неофіційною інформацією не хочуть мати в майбутньому прецедент створення подібного трибуналу, щоб не ставити під можливий удар своїх же військових за можливі злочини у військових кампаніях у Іраку чи Афганістані.

"Позиція США є офіційною, вони постійно знаходяться з нами в консультаціях щодо створення трибуналу. США делегували одного з прокурорів для роботи у міжнародному центрі з кримінальних розслідувань за вчинення злочину агресії (ICPA). Ми будемо продовжувати з ними консультації щодо створення трибуналу, очевидно, що кожна зі сторін може мати той варіант, який їм здається більш підходящим", — прокоментував Кориневич.

Інтернаціоналізований трибунал, за інформацією "Телеграфу", може запрацювати у Гаазі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заступник голови Офісу президента з питань судів Андрій Смирнов раніше називав три варіанти трибуналу для росії. Але не всі вони підходять Україні.