Рус

Компроміс щодо трибуналу: як і де можуть судити путіна

Автор
Юлія Забєліна Юлія Забєліна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
951
володимир путін відповість за свої військові злочини
володимир путін відповість за свої військові злочини. Фото kremlin.ru

Деякі країни не хочуть створювати трибунал над путіним, щоб не наражати на небезпеку власних солдатів

Крім створення спецтребуналу щодо злочину агресії проти України, офіційний Київ обговорює з міжнародними партнерами можливість створення інтернаціоналізованого трибуналу на базі судової системи іншої країни. Про це розповів заступник голови Офісу президента України Андрій Смирнов, передає журналіст "Телеграфу".

"Один з компромісів, на який ми можемо вийти з міжнародними партнерами — це розгляд створення інтернаціоналізованого трибуналу, не в Україні, і не в частині української судової системи. Потім "накрити" це рішенням Генасамблеї ООН на підтримку створення саме такого трибуналу. Наступна зустріч щодо цього буде в Гаазі, де ми будемо обговорювати плюси та мінуси такого формату трибуналу. Цей формат викликає зацікавленість, саме у тих партнерів, які наполягали на гібридній моделі", — зазначає Смирнов.

Україна виступає за створення трибуналу через рішення Генасамблеї ООН, але частина західних партнерів довгий час лобіює створення гібридного трибуналу — на базі судової системи України.

"Деякі союзники кажуть, що не хочуть створення подібного прецеденту (створення спецтрибуналу, — Ред.), адже в майбутньому це може призвести до аудиту різних військових кампаній, в яких вони брали участь. Але жодна їхня кампанія не ставила за мету геноцид населення чи окупацію територій", — зазначив Смирнов.

Раніше "Телеграф" у розмові з послом МЗС з особливих доручень Антоном Кориневичем вже підіймав це питання. Мова йде, зокрема, про Сполучені штати, які, за неофіційною інформацією не хочуть мати в майбутньому прецедент створення подібного трибуналу, щоб не ставити під можливий удар своїх же військових за можливі злочини у військових кампаніях у Іраку чи Афганістані.

"Позиція США є офіційною, вони постійно знаходяться з нами в консультаціях щодо створення трибуналу. США делегували одного з прокурорів для роботи у міжнародному центрі з кримінальних розслідувань за вчинення злочину агресії (ICPA). Ми будемо продовжувати з ними консультації щодо створення трибуналу, очевидно, що кожна зі сторін може мати той варіант, який їм здається більш підходящим", — прокоментував Кориневич.

Інтернаціоналізований трибунал, за інформацією "Телеграфу", може запрацювати у Гаазі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заступник голови Офісу президента з питань судів Андрій Смирнов раніше називав три варіанти трибуналу для росії. Але не всі вони підходять Україні.

Теги:
#Гаага #Володимир Путін #Трибунал