Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда объяснил "Телеграфу" связь ракетных ударов рф по зернохранилищам и экспорта зерна из Украины

Своим демонстративным выходом из зернового соглашения россия сознательно поднимает ставки в ситуации на рынке зерна. Она пытается не только причинить ущерб украинскому экспорту, но и продемонстрировать, что Киев якобы не играет значительной роли в обеспечении продовольственной безопасности мира.

С этой целью россия уничтожает портовую инфраструктуру нашей страны. Чтобы уменьшить техническую возможность экспортировать значительные объемы украинского зерна в любом случае.

Плюс – таким образом рф, выдвигая ультимативные условия возвращения к соглашению в виде снятия ряда санкций, пытается нивелировать собственный статус страны-агрессора. Настаивая на том, чтобы фактически перестало работать международное право, а признавалось исключительно право силы.

Мир должен искать максимально эффективный ответ на эту ситуацию. И страны — получатели зерна тоже должны сказать свое слово.

В этом контексте обращу внимание, что путин решил не ехать на саммит БРИКС (англ. BRICS – межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Индия, Китай, ЮАР и рф) в Южно-Африканскую Республику, возможно, не только из-за опасения быть арестованным по ордеру Международного уголовного суда.

Теперь есть еще одна причина – на саммите объединения, состоящего в данный момент из самых близких политических партнеров рф, они могли задать путину ряд неудобных вопросов. В том числе касательно того – зачем он расшатывает мировую продовольственную безопасность.