путин разозлился из-за кассетных боеприпасов для ВСУ и угрожает: в сети подняли на смех лжеца

В сети тут же ответили на бредовые заявления главы рф

На передачу Украине кассетных боеприпасов отреагировал лично российский диктатор владимир путин. Он начал угрожать "зеркальными мерами", но в сети подменили одно "но".

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, отвечая на вопрос пропагандиста, кремлевский лидер назвал применение кассетных боеприпасов "преступлением".

"Оценку этим боеприпасам дала сама администрация США, устами её сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо преступлением. Я думаю, к этому так и нужно относится… Хочу отметить, что у рф достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. Мы до сих пор их не применяли и у нас не было такой необходимости. Конечно, если они будут примениться против нас, то мы оставляем за собой право на зеркальные действия", — сказал путин.

В сети тут же ответили на бредовые заявления главы рф и отметили, что именно армия рф с самого начала полномасштабной войны применяет это вооружение. Более того, напомним, что специалисты из Amnesty International задокументировали такое применение еще весной 2022 года. Причем обстреливали ими оккупанты не только ВСУ, но и мирных граждан, например, сбрасывали их на детские площадки в Харькове.

Также путин похвастался своими "лучшими в мире танками" Т-90 "Прорыв", которые, к слову, уже давно горят на фронте, но при этом, заявил, что не побрезгует "обратным инжинерингом".

"Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная. У нас она есть, причем весьма эффективная, ну, скажем, взять танк Т-90 "Прорыв". Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения. Но, если есть возможность заглянуть внутрь (захваченной западной техники — Ред.) и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, — ну почему нет", — говорит диктатор.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский объяснил, почему Украине необходимы кассетные снаряды.