Россияне крыли Харьков "Градами" и "Ураганами", убивая сотни граждан — Amnesty International

Оккупанты обстреливали очереди за гуманитарной и даже детские площадки

Российские оккупанты применяли запрещенные кассетные боеприпасы и кластерные мины при обстрелах украинского Харькова, где недавно вражеская армия "демилитаризировала" супермаркет.

О доказательствах военных преступлений страны-агрессора РФ против Украины говорится в расследовании Amnesty International.

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Отмечается, что кассетными боеприпасами и кластерными минами россияне били по Харькову в апреле и начале мая. Это задокументировали расследователи, которые в течение двух недель собирали следы обстрелов города.

"Российские войска неоднократно применяли кассетные боеприпасы 9Н210/9Н235 и дистанционно устанавливаемые мины (разбросаны с ракет) – оба этих вида вооружений запрещены международными договорами из-за их неизбирательного действия", — говорится в выводах Amnesty International.

Также сообщается, что такие обстрелы привели к гибели и ранениям сотен мирных жителей. В частности, было зафиксировано, как в результате обстрела кассетным боеприпасом детской площадки погибли 9 человек, а еще 35 получили ранения.

Кроме того, очевидцы рассказали расследователям об обстреле, который произошел 15 апреля в Индустриальном районе — тогда россияне сбросили на детскую площадку несколько кассетных боеприпасов и смертельно ранили женщину, которая гуляла с мужем и 4-летней дочерью.

"Когда моя дочь увидела свою маму на земле в луже крови, она сказала мне: "Пойдем домой; мама мертва, и люди мертвые". Она была шокирована, и я тоже", – вспоминает Иван Литвиненко, который с дочерью и женой Оксаной попал под этот обстрел.

Также был зафиксирован обстрел россиянами очереди за гуманитарной помощью у станции метро "Академика Павлова". Это произошло 24 мая – тогда погибли 6 человек, а еще 15 получили ранения. На месте взрыва расследователи обнаружили обломки 220 мм реактивного снаряда "Ураган", а также стабилизаторы и обломки от кассетных боеприпасов 9Н210/9Н235 и множество других водоворотов.

В Amnesty International отметили, что они 14 дней исследовали 41 случай ракетных и артиллерийских ударов, которые оккупанты наносили по Харькову. В результате этих ударов погибли не менее 62 человек, а еще более 196 получили ранения. В ходе расследования были опрошены 160 человек в Харькове, включая тех, кто пережил эти обстрелы, родственников жертв, очевидцев и врачей, которые лечили раненых. Исследователи проанализировали фрагменты боеприпасов, а также множество цифровых данных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 9 июня российские оккупанты били по Харькову в течение восьми часов. Были попадания в западную часть города и исчез телевизионный сигнал, без погибших и пострадавших также не обошлось.