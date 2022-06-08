Укр

Оккупанты "демилитаризовали" супермаркет в Харькове: фото и видео с места поражают

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Магазин до и после прихода "русского мира" Новость обновлена 08 июня 2022, 09:55
Магазин до и после прихода "русского мира"

Взрыв слышали почти во всех районах Харькова

В ночь на среду, 8 июня, российские военные в очередной раз ударили по Харькову, вследствие чего был практически уничтожен супермаркет.

К сожалению, на четвертый месяц войны Харьков до сих пор почти каждый день слышит стрельбу и взрывы, однако такого масштаба повреждений давно не было. Фото и видео с места событий публикуют местные каналы в сети.

Отмечается, что очередную воздушную тревогу в Харькове объявили в 23:02 7 июня, почти сразу после чего услышали несколько мощных взрывов.

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Утром стало известно, что точкой "прилета" стал супермаркет "Восторг" неподалеку от станции метро "Пролетарская" в Индустриальном районе.

Место удара на карте Харькова
Место удара на карте Харькова

Как видно на фото, здание супермаркета серьезно пострадало на обоих этажах, в крыше образовалась большая дыра, рухнули частично перекрытия, вокруг разбросано много обломков.

Так выглядит супермаркет "Восторг" после удара
Так выглядит супермаркет "Восторг" после удара
Фасад здания обрушился
Фасад здания обрушился
Отремонтировать такое будет непросто
Отремонтировать такое будет непросто

А вот так, для сравнения, выглядел этот "Восторг" до удара:

Данных о пострадавших пока нет, информация уточняется.

Напомним, что на днях российские военные запустили четыре ракеты по зданиям Дарницкого вагоноремонтного завода в Киеве, где ремонтировали зерновозы для экспорта зерна по железной дороге за границу.

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#Харьков