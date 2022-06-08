Оккупанты "демилитаризовали" супермаркет в Харькове: фото и видео с места поражают

Взрыв слышали почти во всех районах Харькова

В ночь на среду, 8 июня, российские военные в очередной раз ударили по Харькову, вследствие чего был практически уничтожен супермаркет.

К сожалению, на четвертый месяц войны Харьков до сих пор почти каждый день слышит стрельбу и взрывы, однако такого масштаба повреждений давно не было. Фото и видео с места событий публикуют местные каналы в сети.

Отмечается, что очередную воздушную тревогу в Харькове объявили в 23:02 7 июня, почти сразу после чего услышали несколько мощных взрывов.

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Утром стало известно, что точкой "прилета" стал супермаркет "Восторг" неподалеку от станции метро "Пролетарская" в Индустриальном районе.

Место удара на карте Харькова

Как видно на фото, здание супермаркета серьезно пострадало на обоих этажах, в крыше образовалась большая дыра, рухнули частично перекрытия, вокруг разбросано много обломков.

Так выглядит супермаркет "Восторг" после удара

Фасад здания обрушился

Отремонтировать такое будет непросто

А вот так, для сравнения, выглядел этот "Восторг" до удара:

Данных о пострадавших пока нет, информация уточняется.

Напомним, что на днях российские военные запустили четыре ракеты по зданиям Дарницкого вагоноремонтного завода в Киеве, где ремонтировали зерновозы для экспорта зерна по железной дороге за границу.