лукашенко розійшовся на зустрічі з путіним: приніс карту, погрожував Польщі та став посміховиськом (відео)

На маячню лукашенка відреагували й поляки

Білоруський диктатор олександр лукашенко під час зустрічі зі своїм російським колегою наговорив нової маячні про "вагнерівців", які переїхали до Білорусі, і навіть приніс карту.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, самопроголошений президент Білорусі повторив нещодавні заяви путіна про "агресію Польщі", а в якості доказів таки доніс голові кремля карту. Тут слід зазначити, що карта лукашенка вже давно стала мемом. На початку повномасштабної війни він, виправдовуючи криваву атаку кремля, заявляв, що це був "превентивний удар", оскільки Україна нібито готувала на Білорусь напад одразу з кількох напрямків. Підтверджувати його слова повинна була якась "секретна" карта, але він її так і не показав, через що став посміховиськом у мережі.

Тепер диктатор, мабуть, вирішив виправити свої помилки і підготувався до зустрічі з путіним, але в мережі від цього сміху менше не стало.

Наразі ж, за словами лукашенка, загроза вже виходить не з України, а з Польщі, а на його карті видно всі "агресивні" дії поляків.

"Ми бачимо готується ґрунт. Зараз одна з них (польских бригад — Ред.) розташувалася за 40 кілометрів від Бреста…карту я покажу", — каже лукашенко.

При цьому лукашенко сам вирішив погрожувати полякам "вагнерівцями". Мовляв, бойовики дуже хочуть на "екскурсію до Польщі".

"Нас почали "напружувати" "вагнерівці" — просяться на Захід. Кажуть: ну сходимо на екскурсію до Варшави та Жешува… Не хотілося б їх туди передислокувати, бо в них настрої погані", — ляпнув диктатор.

Інші шизофринічні казки путіна та лукашенка

путін:

"Іноземні "найманці", що знаходяться в зоні спецоперації, зазнають відчутних втрат через дурість";

Громадськість та уряд країн, які дозволяють "найманцям" вирушати на фронт, повинні мати чітке уявлення про те, що відбувається;

"За останню добу було знищено рекордну кількість іноземної техніки".

лукашенко:

"Відрив Західної України та розчленування України — неприйнятний варіант для Республіки Білорусь".

До слова на марення лукашенка про "екскурсію "вагнерівців" вже відреагували і прості поляки у Twitter:

"вагнерівців" розвалили в Україні... Польща і НАТО оратимуть це ла**о одразу після перетину кордону і картопляний король дуже швидко ляже;

Табори будуть знищені за п’ять хвилин, якщо вони спробують щось напортачити в Польщі і вони це знають;

Побачити Польщу та повернутися через дві хвилини;

Побачать Підкарпаття і повернуть назад;

Ми влаштуємо тобі "екскурсію", чортова картопля.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін розлютився через касетні боєприпаси для ЗСУ, але в мережі його підняли на сміх.

Також ми повідомляли, що путін видав безглуздий фейк про ЗСУ.