"Вагнерівці" в Білорусі: українські прикордонники назвали їхні цілі та показали фото

росія відправила найманців "Вагнера" до Білорусі, щоб далі погрожувати Україні

Білорусь створює видимість бойової готовності своєї армії для ведення війни з Україною. А російська пропагандистська машина допомагає в цьому владі країни.

Таку думку озвучили у Держприкордонслужбі України. Також вони показали знімки розташування білоруських військ із повітря, які надали білоруські партизани.

У Міноборони Білорусі довгий час говорять про те, що кордон із Україною надійно захищений, у тому числі засобами РЕБ та ППО. Але виходячи з того, що українські воїни побачили на знімках, білоруси не мають сил і засобів зміцнювати кордон так, як це необхідно.

У ДПСУ припустили, що саме для того, щоб підвищити обороноздатність країни, до Білорусі направили "вагнерівців". Крім додаткової сили, найманці євгена пригожина повинні посилити "інформаційний ефект загрози".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яку небезпеку несуть "вагнерівці" у Білорусі. Їхньої кількості точно не вистачить для повторної спроби захоплення Києва.