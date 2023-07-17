Ще одна велика колона "вагнерівців" зайшла до Білорусі: подробиці та карта

Це вже щонайменше третя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня

"Вагнерівці" продовжують переміщатися до Білорусі : близько 11 години 17 липня, у напрямку Осиповичів та польового табору в селі Цель трасою М5 від Бобруйска пройшла чергова велика колона найманців ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

"У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханці, будівельна техніка, автобуси, фури. Примітно, що машини рухаються із встановленими прапорами РФ та із символікою ПВК "Вагнер", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за уточненими даними, це вже щонайменше третя колона з "вагнерівцями", яка прибула до Білорусі з 11 липня. Зважаючи на все, як і в попередні дні, зараз найманці прямують до польового табору в селі Цель.

Також відомо, що на прикордонному переході "Звенчатка-Понятовка" на КПП, де до Білорусі проходять колони "Вагнера", піднято їхній прапор.

Прапори піднято з боку Росії

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко оцінив небезпеку для України переміщення бойовиків "Вагнера" до Білорусі.