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Ще одна велика колона "вагнерівців" зайшла до Білорусі: подробиці та карта

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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На кордоні росії та Білорусі підняли прапор Росії та ПВК "Вагнера" Новина оновлена 17 липня 2023, 12:10
На кордоні росії та Білорусі підняли прапор Росії та ПВК "Вагнера". Фото Telegram

Це вже щонайменше третя колона з найманцями, яка прибула до Білорусі з 11 липня

"Вагнерівці" продовжують переміщатися до Білорусі : близько 11 години 17 липня, у напрямку Осиповичів та польового табору в селі Цель трасою М5 від Бобруйска пройшла чергова велика колона найманців ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

"У складі колони щонайменше 20 машин різних модифікацій: УАЗи Патріот, пікапи, буханці, будівельна техніка, автобуси, фури. Примітно, що машини рухаються із встановленими прапорами РФ та із символікою ПВК "Вагнер", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за уточненими даними, це вже щонайменше третя колона з "вагнерівцями", яка прибула до Білорусі з 11 липня. Зважаючи на все, як і в попередні дні, зараз найманці прямують до польового табору в селі Цель.

Також відомо, що на прикордонному переході "Звенчатка-Понятовка" на КПП, де до Білорусі проходять колони "Вагнера", піднято їхній прапор.

Прапори піднято з боку Росії

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко оцінив небезпеку для України переміщення бойовиків "Вагнера" до Білорусі.

Теги:
#Білорусь #ПВК Вагнера #Вагнерівці