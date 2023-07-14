"шойгу, де штани?": мережею гуляє фото пригожина нібито в польовому таборі, українці сміються

Деякі сумніваються, що на фото справді він

Ватажок ПВК "Вагнера" євгеній пригожин зник після свого провального заколоту в росії, а мережею почало гуляти фото, на якому людина, схожа на нього, без штанів сидить у наметі, ймовірно у якомусь польовому таборі.

Знімок публікують російські паблики, дехто стверджує, що пригожин знято нібито в таборі на території білорусі.

знімок видають за фото пригожину в польовому таборі в Білорусі

У метаданих оригінального фото вказана дата зйомки — 12 червня. Тобто знімок зроблений ще до заколоту (24 червня).

Українці вже почали жартувати з приводу "хлопчика у трусиках" та "шойгу, герасимов, де штани?". Деякі ж сумніваються, що це справді пригожин.

Зазначимо, пригожин не з’являвся у публічному просторі з вечора 24 червня. Є лише різні чутки, наприклад, що він нібито разом із командирами вагнерівців зустрічався у кремлі з президентом росії володимиром путіним. Однак жодних підтверджень цієї версії немає.

Більш того, зник не лише він — високопоставлений генерал сергій суровікін вже понад 20 днів не з’являється на публіці після невдалої спроби заколоту "вагнерівців".

Як раніше розповідав "Телеграф", розслідувачі російського ЗМІ "Проект", поспілкувавшись із десятком знайомих та співробітників пригожина, випустили про нього детальний матеріал. У ньому сказано, що голова ПВК "Вагнера" є людиною із садистськими нахилами.