Чистки та масові арешти в армії рф. Генерала суровікіна затримали та допитують

Генерала Армагеддона шукали у СІЗО "Лефортово", в'язницях "Матроська тиша" та "Кремлівський централ"

Російський високопоставлений генерал сергій суровікін, який вже понад 20 днів не з'являється на публіці після невдалої спроби заколоту "вагнерівців". Причиною може бути так зване полювання на відьом та масові чистки в рядах топофіцерів російської армії.

Одне з найвпливовіших американських видань The Wall Street Journal зуміло дізнатися, що суровікін зараз затриманий, його утримують та допитують у москві. Дісталося ще 13 старшим офіцерам, а 15 звільнили.

"Телеграф" розбирається, куди ж зник суровікін:

Чистки в армії. Затриманий ще "М'ясник Маріуполя"

сергій суровікін є командувачем повітряно-космічних сил рф та заступником голови генштабу. За даними джерел The Wall Street Journal, він знав про плани повстання, окрім того, він працював із "Вагнером" з часів своєї служби в Сирії у 2017 році, також пригожина називають таємним VIP-членом ПВК "Вагнера". Хоч він і не брав участь у заколоті, його поінформованість про похід на москву могла розлютити володимира путіна.

Видання повідомляє, що чистки в рядах російської армії почалися одразу після закінчення повстання. суровікіна затримали через кілька годин після початку заколоту, крім нього, спецслужби затримали щонайменше 13 високопоставлених військових, 15 офіцерів відсторонили або звільнили. Заступник суровікіна Андрій Юдін і заступник начальника військової розвідки Володимир Алексєєв також були затримані, але пізніше їх відпустили. Вони відсторонені від виконання службових обов'язків, їхні пересування обмежені, і вони перебувають під наглядом.

"Ці затримання пов'язані з чистками від тих, кому, як вважають, більше не можна довіряти", – сказав один зі співрозмовників.

Серед інших затриманих – колишній генерал-полковник Михайло Мізінцев, який раніше обіймав посаду заступника міністра оборони, а наприкінці квітня приєднався до "ПВК Вагнер". Мізінцев отримав прізвисько "М'ясник Маріуполя" за те, що керував російським штурмом міста, він є одним із відповідальних за знищення Маріуполя та маріупольців. Зокрема, мізінцева звинувачують в організації обстрілів Маріуполя, у тому числі й в обстрілах маріупольського пологового будинку та драмтеатру, внаслідок яких загинули сотні мирних громадян. Мізінцев був знятий з посади заступника міністра, відповідального за логістику, і приєднався до "Вагнера" за кілька місяців до заколоту.

Де ж суровікін

За інформацією видання WSJ, наразі його утримують у москві, хоча і не висунули жодних звинувачень. Раніше думали, що він може бути у СІЗО "Лефортово", однак видання пише, що він не там. суровікін проходив неодноразові допити, оскільки слідчі з'ясовували його роль у повстанні.

Генерала можуть відпустити, коли путін вирішить, що робити з наслідками заколоту.

російське видання "Верстка" повідомляє, що суровікін затриманий співробітниками ФСБ. Він ізольований і не виходить на зв'язок із близькими.

У Громадській наглядовій комісії москви повідомили, що суровікіна немає у в'язницях "Матроська тиша" та "Кремлівський централ".

Версія про відпочинок

Депутат держдуми росії Андрій Картаполов натомість каже, що суровікін просто відпочиває і поки що не доступний, не уточнивши, де саме.

Readovka теж каже, що суровікін відпочиває, уточнюючи, що той обрав "місто-курорт" Ростов:

"Джерела Readovka підтверджують інформацію про те, що генерал сергій суровікін зараз перебуває на відпочинку в Ростові", — пише видання.

Усунення підтверджує британська розвідка

Міністерство оборони Великої Британії у Твіттері помітило, що після заколоту пригожина ряд російських генералів зник із публічного простору. Зокрема, 10 липня замість суровікіна у відеонараді з начальником генштабу зс рф валерієм герасимовим показали його заступника Віктора Афзалова. Той перебуває на посаді не менше чотирьох років.

"Підвищення суспільного авторитету Афзалова, у той час як місцеперебування суровікіна залишається незрозумілим, надає додаткової ваги гіпотезі про те, що суровікін був усунений після заколоту", — вважають у міноборони Великої Британії.

Британська розвідка про зникнення суровікіна

А глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес зазначив, що суровікін, який, за його словами, є "одним з найкращих генералів", зараз зник. Водночас він висміяв валерія герасимова та міністра оборони рф сергія шойгу, порівнявши їх з комедійним дуетом Лорела і Харді, незграбними коміками 1920-1950-х років.

"І вони залишили Лорела та Харді на чолі кампанії. Ви знаєте, у вас там герасимов та шойгу", — заявив Воллес.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що євген пригожин після заколоту зустрічався з путіним та ще двома людьми у кремлі.