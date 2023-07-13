Чистки и массовые аресты в армии рф. Генерала суровикина задержали и допрашивают

Генерала Армагеддона искали в СИЗО "Лефортово", тюрьмах "Матросская тишина" и "Кремловский централ"

Российский высокопоставленный генерал сергей суровикин, который уже более 20 дней не появляется на публике после неудачной попытки мятежа "вагнеровцев". Причиной может быть так называемая охота на ведьм и массовые чистки в рядах топ-офицеров русской армии.

Одно из самых влиятельных американских изданий The Wall Street Journal сумело узнать, что суровикин сейчас задержан, его удерживают и допрашивают в москве. Досталось еще 13 старшим офицерам, а 15 уволили.

"Телеграф" разбирается, куда же пропал суровикин:

Чистки в армии. Задержан еще "Мясник Мариуполя"

Сергей Суровикин является командующим воздушно-космическими силами рф и заместителем председателя генштаба. По данным источников The Wall Street Journal, он знал о планах восстания, кроме того, он работал с "Вагнером" со времен своей службы в Сирии в 2017 году, также суровикина называют тайным VIP-членом ППК "Вагнера". Хотя он и не участвовал в мятеже, его осведомленность о походе на москву могла разозлить владимира путина.

Издание сообщает, что чистки в рядах российской армии начались сразу после окончания восстания. суровикина задержали через несколько часов после начала мятежа, кроме него, спецслужбы задержали по меньшей мере 13 высокопоставленных военных, 15 офицеров отстранили или уволили. Зам суровикина Андрей Юдин и заместитель начальника военной разведки Владимир Алексеев также были задержаны, но позже их отпустили. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей, их передвижения ограничены и находятся под надзором.

"Эти задержания связаны с чистками от тех, кому, как полагают, больше нельзя доверять ", – сказал один из собеседников.

Среди других задержанных — бывший генерал-полковник Михаил Мизинцев, ранее занимавший должность заместителя министра обороны, а в конце апреля присоединился к "ПВК Вагнер". Мизинцев получил прозвище "Мясник Мариуполя" за то, что руководил российским штурмом города, он является одним из ответственных за уничтожение Мариуполя и мариупольцев. В частности, мизинцев обвиняется в организации обстрелов Мариуполя, в том числе и в обстрелах мариупольского роддома и драмтеатра, в результате которых погибли сотни мирных граждан. Мизинцев был снят с должности замминистра, ответственного за логистику, и присоединился к "Вагнеру" за несколько месяцев до мятежа.

Где же суровикин

По информации издания WSJ, в настоящее время его удерживают в москве, хотя и не выдвинули никаких обвинений. Раньше думали, что он может находиться в СИЗО "Лефортово", однако издание пишет, что он не там. суровикин проходил неоднократные допросы, поскольку следователи выясняли его роль в восстании.

Генерала могут отпустить, когда пути решит, что делать с последствиями мятежа.

российское издание "Верстка" сообщает, что суровикин задержан сотрудниками ФСБ. Он изолирован и не выходит на связь с близкими.

В Общественной наблюдательной комиссии москвы сообщили, что суровикина нет в тюрьмах "Матросская тишина" и "Кремловский централ".

Версия об отдыхе

Депутат госдумы россии Андрей Картаполов говорит, что суровикин просто отдыхает и пока не доступен, не уточнив, где именно.

Readovka тоже говорит, что суровикин отдыхает, уточняя, что тот избрал "город-курорт" Ростов:

"Источники Readovka подтверждают информацию, что генерал Сергей суровикин сейчас находится на отдыхе в Ростове", — пишет издание.

Устранение подтверждает британская разведка

Министерство обороны Великобритании в Твиттере заметило, что после мятежа пригожина ряд российских генералов исчез из публичного пространства. В частности, 10 июля вместо суровикина в видеосовещании с начальником генштаба с рф валерием герасимовым показали его заместителя Виктора Афзалова. Тот занимает в должности не менее четырех лет.

"Повышение общественного авторитета Афзалова, в то время как местонахождение суровикина остается непонятным, придает дополнительный вес гипотезе, что суровикин был устранен после мятежа", — считают в минобороны Великобритании.

Британская разведка об исчезновении суровикина

А глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что суровикин, который, по его словам, является "одним из лучших генералов", сейчас исчез. В то же время он высмеял валерия герасимова и министра обороны россии сергея шойгу, сравнив их с комедийным дуэтом Лорела и Харди, неуклюжими комиками 1920-1950-х годов.

"И они оставили Лорела и Харди во главе кампании. Вы знаете, у вас там герасимов и шойгу", — заявил Уоллес.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Евгений Пригожин после мятежа встречался с Путиным и еще двумя людьми в кремле.