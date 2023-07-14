"шойгу, где штаны?": по сети гуляет фото пригожина якобы в полевом лагере, украинцы смеются

Некоторые сомневаются, что на фото действительно он

Главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин исчез после своего провального мятежа в россии, а по сети начало гулять фото, на котором человек, похожий на него, без штанов сидит в палатке, видимо в каком-то полевом лагере.

Снимок публикуют российские паблики, некоторые утверждают, что пригожин снят якобы в лагере на территории беларуси.

снимок выдают за фото пригожина в полевом лагере в беларуси

В то же время, в метаданных оригинального фото указана дата съемки — 12 июня. То есть снимок сделан еще до мятежа (24 июня).

Украинцы уже начали шутить по поводу "мальчика в трусиках" и "шойгу, герасимов, где штаны?". Некоторые же сомневаются, что это действительно пригожин.

Отметим, пригожин не появлялся в публичном пространстве с вечера 24 июня. Есть только всевозможные слухи, например, что он якобы вместе с командирами вагнеровцев встречался в кремле с президентом россии владимиром путиным. Однако никаких подтверждений этой версии нет.

Более того, пропал не только он — высокопоставленный генерал сергей суровикин уже более 20 дней не появляется на публике после неудачной попытки мятежа "вагнеровцев".

Как ранее рассказывал "Телеграф", расследователи российского СМИ "Проект", пообщавшись с десятком знакомых и сотрудников пригожина, выпустили о нем детальный материал. В нем сказано, что глава ЧВК "Вагнера" является человеком с садистскими наклонностями.