Бунт пригожина дав путіну можливість "почистити" армію: заколот могла курирувати ФСБ

Фактично ватажок ПВК "Вагнера" виконав свою роль провокатора

Збройний заколот пригожина у рф дав путіну і російським спецслужбам провести масові чистки в армії та силових структурах. Не виключено, що в росії серед військової еліти триватимуть відставки, раптові серцеві напади або самогубства.

Про це "Телеграфу" розповів політолог, військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За його словами, атака на генерал-майора івана попова та нещодавній удар ЗСУ по командно-штабному пункту окупантів у Бердянську, який призвів до загибелі генерал-лейтенанта олега цокова, пов’язані між собою речі.

"У російських ЗМІ та пабликах з’являлася інформація, що в тому пункті на момент удару мав перебувати попов, а не цоков. Не можна виключати, що спецслужби рф здійснили контрольований витік інформації про можливе місце знаходження даного командно-штабного пункту. Метою була ліквідація російськими спецслужбами (але руками українців) військово-політичної опозиції серед армії рф", — сказав він.

Політолог вважає, що саме із цим могла бути пов’язана нинішня відставка попова. Тут же він звернув увагу, що згідно з інформацією різних медіа, кадрові чистки почалися не тільки в армії, а й у системі спецслужб Росії, а саме в Головному управлінні Генштабу збройних сил.

"Перевіряється інформація про усунення з посади одного з реальних кураторів ПВК "Вагнер" – генерал-лейтенанта володимира алексєєва. Фактично пригожин виконав роль провокатора, давши своїм "бунтом" можливість путіну та російським спецслужбам провести масові чистки в армії та силових структурах на кшталт сталінського 1937 року", — підкреслив Снєгирьов.

На його думку, надалі можливе продовження раптових серцевих нападів, відставок або епідемії "самовбивств" серед військової еліти в Росії.

"Умов для бунту військових проти путінського режиму наразі немає. Його, схоже, купірували у моменті можливого виникнення. Влаштувавши весь цей театр із вагнерівцями. Російським спецслужбам потрібен був привід для початку масових репресій у російській армії. Під час сталінських репресій усі розуміли, що знищується еліта армії. Але армія при цьому залишилася у казармах", — вважає співрозмовник видання.

Зараз повторюється та сама ситуація, на яку тепер генетично ще й накладено страх армійців перед органами держбезпеки.

"Не можна заперечувати, що у рф військові люто ненавидять чекістів. Але у багатьох перед очима приклад генералів Лебедя та Рохліна, які мали колосальний авторитет – і були ліквідовані російськими спецслужбами", — додав він.

Військовий експерт упевнений, що "марш справедливості" пригожина курирувала ФСБ і саме спецслужби "пропалюють" вищий офіцерський склад російської армії.

"До речі, цокова представляли як заступника командувача Південного військового округа. При тому, що офіційного подання не було. Очевидно, він мав або замістити попова, або виконати функції усунення можливих негативних настроїв серед російських військових на тому напрямку. Думаю, під удар у Бердянську мав потрапити саме попов. Але ми бачимо неузгодженість дій російських спецслужб. З якими сам цоков, мабуть, співпрацював", — підсумував політолог.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграф" : Російський заколот: чи реальний він на тлі чисток генералітету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії після заколоту пригожина ряд високопоставлених військових керівників було усунуто з посад. Серед них також виявився керівник окупаційного угрупування військ в Україні валерій герасимів.