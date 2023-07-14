Російський заколот: чи він реальний на тлі чисток генералітету

Якщо путін протидіятиме планам зі згортання війни та перезавантаження російської системи управління, то ризики силових дій усередині рф зростуть, кажуть експерти

Після бунту вагнерівців, який залишив по собі чимало запитань, розкривається дедалі більше проблем у російській армії. Топскандал останнього часу – усунення з посади командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу генерал-майора івана попова, який воював на Запорізькому напрямку та розповів про плачевний стан справ на фронті. У росії зазвучали нові заклики до "походу на москву".

Експерти розповіли "Телеграфу", що відбувається в армійському середовищі країни-агресорки, чи можуть конфлікти генералітету, військового та політичного керівництва, "еліт", військових та спецслужб призвести до реального перевороту.

Ставки та розклад у "війні наступників"

Народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов погоджується з тим, що внутрішньополітична напруга в росії наростає. Але ймовірність нового заколоту чи справжнього держперевороту, на його думку, поки що невелика.

– Проблеми, які загострилися під час маршу вагнерівців на москву, так і не вирішено. Командувач повітряно-космічними силами рф, заступник голови генштабу суровікін пропав. Поширюються чутки про ще кількох нібито затриманих генералів, але публічних кадрових рішень зроблено не було. У Луганській області підрозділи "Вагнера" здають зброю, але при цьому ватажок ПВК – пригожин – їздить росією та проводить якісь переговори. Міністр оборони шойгу та голова генштабу герасимов практично не з’являються у публічному просторі. Для заспокоєння публіки було показано ролики з їхніми записами, але свіжість цих матеріалів підтвердити важко, – зазначає експерт.

Спроба заколоту показала дві головні тенденції, вважає Ігор Попов.

Перша – у війні проти України росія не може перемогти, а продовження війни протягом кількох років не влаштовує московський істеблішмент.

Друга ввідна – поки путін буде при владі, виведення військ з території України малоймовірне, як і будь-яке пом’якшення відносин із Заходом.

– Президент Зеленський наполягає на повному виведенні російських військ як передумов до будь-яких переговорів. А на саміті НАТО у Вільнюсі союзники України оголосили про готовність продовжувати підтримку нашої країни протягом багатьох років до перемоги у війні. Моментом істини для російських еліт стає 17 березня 2024 року, коли мають бути проведені президентські вибори, – прогнозує експерт. – У разі переобрання путіна нескінченна війна триватиме, а російська економіка – руйнуватиметься. Санкції залишаться, у тому числі пов’язані з втратами особистих активів найвпливовіших російських сімей.

Консолідація еліт навколо нового президента може стати шансом для перезавантаження відносин росії з Заходом, зокрема за рахунок відходу з України (нехай навіть поетапного і з отриманням символічних поступок, вважає Ігор Попов.

- У "війні наступників" шойгу розраховує на допомогу від Абрамовича, "Сім’ї" та більшості армійського керівництва. Водночас чекісти розробили свій план, провели окремі сепаратні переговори з Заходом та підготували пару своїх претендентів у президенти, – упевнений експерт. – Помічено активність у процесах закулісних переговорів також із боку лукашенка. Веде свою гру в рф і Китай.

На думку Ігоря Попова, якщо путін протидіятиме планам зі згортання війни і перезавантаження російської системи управління, то ризики силових дій всередині росії зростуть.

– Втім, чинний російський президент може спробувати зробити ставку на одне з угруповань, провести швидкі репресії проти іншого, перехопити ініціативу – самому заявити про готовність до "жестів доброї волі", – не виключає експерт. – Найближчі кадрові рішення чи арешти покажуть, яким шляхом розвивається ситуація.

Спецслужби "прополюють" потенційних змовників

Політолог, військовий експерт, співголова Громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов упевнений, що атака на генерала попова, а також недавній удар ЗСУ в окупованому Бердянську по командно-штабному пункту російської армії, що призвів до загибелі генерала цокова, — це взаємопов’язані речі.

– У російських ЗМІ та пабликах з’являлася інформація, що в тому пункті на момент удару мав перебувати попов, а не цоков. Не можна виключати, що спецслужби рф здійснили контрольований витік інформації про можливе місце знаходження даного командно-штабного пункту. Метою була ліквідація російськими спецслужбами (але руками українців) військово-політичної опозиції серед армії рф, — ділиться експерт.

Нинішня відставка попова пов’язана саме з цим, вважає він. І зауважує, що, за даними ряду медіа, почалися кадрові чистки не тільки в армії, а й у системі спецслужб рф. Зокрема – у Головному управлінні Генштабу збройних сил рф (ексГРУ).

– Перевіряється інформація про усунення з посади одного з реальних кураторів ПВК "Вагнер" – генерал-лейтенанта володимира алексєєва. Фактично пригожин виконав роль провокатора, давши своїм "бунтом" можливість путіну та російським спецслужбам провести масові чистки в армії та силових структурах на кшталт сталінського 1937 року, – вважає Дмитро Снєгирьов.

Експерт вважає, що можливе продовження відставок, дивних серцевих нападів чи епідемії "самовбивств" серед російської військової еліти.

– Умов для бунту військових проти путінського режиму наразі немає. Його, схоже, купірували у моменті можливого виникнення. Влаштувавши весь цей театр із вагнерівцями. Російським спецслужбам потрібен був привід для початку масових репресій у російській армії. Під час сталінських репресій усі розуміли, що знищується еліта армії. Але армія при цьому залишилася у казармах.

Зараз повторюється та сама ситуація, на яку тепер генетично ще й накладено страх армійців перед органами держбезпеки. Не можна заперечувати, що у рф військові люто ненавидять чекістів. Але у багатьох перед очима приклад генералів Лебедя та Рохліна, які мали колосальний авторитет – і були ліквідовані російськими спецслужбами, – зазначає Дмитро Снєгірьов.

Він упевнений, що саме ФСБ курувала "марш справедливості" пригожина. І саме спецслужби зараз активно "прополюють" найвищий офіцерський склад російської армії.

- До речі, цокова представляли як заступника командувача Південного військового округа. При тому, що офіційного подання не було. Очевидно, він мав або замістити попова, або виконати функції усунення можливих негативних настроїв серед російських військових на тому напрямку. Думаю, під удар у Бердянську мав потрапити саме попов. Але ми бачимо неузгодженість дій російських спецслужб. З якими сам цоков, мабуть, співпрацював, – міркує експерт.

На його думку, показовим є те, що відео з одкровеннями попова, яке опублікував депутат гурульов, було розраховане на т.зв. внутрішнього споживача (нормально, коли командувач армії йде – і пояснює причини вузькому колу). Проте, акцентує експерт, відео зробили загальнодоступним та використали для подальшої дискредитації самого попова. А також – отримання приводу для проведення подальших чисток серед російського військового генералітету, потенційно нелояльного путіну. Як це вже сталося із суровікіним.